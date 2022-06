Il riciclo creativo è una pratica molto virtuosa, utilizzata per dare una nuova vita a oggetti considerati da buttare. Basta avere un po’ di fantasia e un mimino di manualità per trasformare questi scarti in qualcosa di veramente utile. Ad esempio, un vasetto di plastica o di vetro dello yogurt potrebbe essere riutilizzato in giardino come contenitore per le piante, ma diventare indispensabile anche in casa.

Possiamo contribuire alla riduzione dei rifiuti prendendo dei vecchi oggetti destinati alla discarica e trasformandoli in qualcosa di completamente nuovo. Questa pratica potrebbe anche essere un passatempo divertente non solo per gli adulti ma anche per i bambini.

Un materiale facile da riutilizzare

In casa sono tanti i materiali che ogni giorno buttiamo via e che potrebbero essere recuperati con pochi sforzi. Ad esempio, pensiamo al cartone del latte.

Grazie alla loro forma, questi contenitori si potrebbero prestare molto bene a una serie di utilizzi pratici e funzionali. Potrebbero diventare dei portapenne da tenere sulla scrivania dei bambini. Oppure dei vasetti per il giardino, utili per piantare le erbe aromatiche.

Non il solito portapenne, il cartone del latte potrebbe essere trasformato facilmente anche in questi altri oggetti utili e molto creativi

Il cartone del latte potrebbe essere riutilizzato in tantissimi modi diversi. Non ci saremmo mai aspettati che potesse diventare un sacchetto per i pop corn. Proprio come quelli che compriamo al cinema. Realizzare questo sacchetto sarà davvero molto semplice. Tagliamo il cartone in Tetra Pak del latte, decidiamo noi l’altezza desiderata e sciacquiamolo per bene.

Ora prendiamo una carta da regalo e ritagliamola della stessa misura del cartone. Incolliamola con della semplice colla e il nostro contenitore per i pop corn è già pronto per essere utilizzato.

La nostra busta del latte potrebbe diventare anche molto utile in giardino. Sarà facilissimo creare una piccola mangiatoia per gli uccelli. Laviamo per bene il contenitore ed eliminiamo i residui del latte. Ritagliamo un foro abbastanza grande proprio al centro del Tetra Pak, qui inseriremo il mangime.

Passiamo alla decorazione. Possiamo dipingere la nostra mangiatoria con dei colori acrilici oppure utilizzare dei pennarelli indelebili. La nostra creazione è terminata. Se vogliamo appendere la mangiatoia a un ramo dell’albero, dobbiamo necessariamente aggiungere alla sommità un cordino.

Non il solito portapenne, dunque, con la busta del latte sarà semplice realizzare queste creazioni davvero molto utili.

Lettura consigliata

