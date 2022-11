Per zuppe e vellutate subito più cremose e saporite basta 1 solo ingrediente amatissimo

È tempo di zuppe calde e vellutate avvolgenti che ci riscaldano il cuore. Grazie al ventaglio di prodotti che offre la stagione autunnale, si possono preparare tantissime ricette per coccolare grandi e piccini con primi piatti che ci proteggono dal freddo. Zucca, funghi, castagne, ma anche legumi e patate sono i prodotti più gettonati del periodo. Ovviamente, zuppe e vellutate sono molto apprezzate in questo periodo, ma tra le ricette più amate di stagione spiccano anche torte da forno e creme calde e golose. D’altronde, sarebbe una vera tortura resistere alla crema al cioccolato della mamma. Una ricetta facilissima e leggera, senza uova o burro. Le vellutate sono un vero asso nella manica da servire sia a pranzo che a cena. Tra le più preparate quella di carote e patate, ma anche quella con i piselli surgelati è una vera delizia pronta in pochissimi minuti.

Per realizzare le vellutate non c’è bisogno di molto impegno. Tuttavia, la cottura può trarre in inganno e a quel punto si possono avere vellutate troppo liquide o troppo dense e asciutte. In altri casi, invece, il risultato finale non si presenta così cremoso e ricco di gusto. Per zuppe e vellutate subito più cremose e saporite ci vengono in aiuto altri ingredienti

Cosa si aggiunge per un piatto più buono?

In molti usano lo yogurt per regalare maggiore consistenza. Si consiglia lo yogurt greco per evitare l’effetto troppo liquido. Si consiglia di aggiungerlo quasi a fine cottura, a fuoco spento, e direttamente in pentola.

La mantecatura con il formaggio è un altro metodo per raggiungere la consistenza desiderata. Con una bella manciata di grana o di parmigiano, insieme a una noce di burro, la vellutata si trasformerà in un piatto gustosissimo.

La panna, poi, si abbina facilmente a tutti gli ingredienti. Tuttavia, c’è un altro ingrediente molto amato che promette risultati strepitosi e non solo con le vellutate ma anche con le zuppe.

Ecco l’ingrediente segreto per zuppe e vellutate subito più cremose e saporite

Basta un cucchiaino di miele in ogni piatto per creare un mix di leggera dolcezza e più sapore. Un ingrediente squisito che piace sempre a tutti e che aumenta la “cremosità” di questi primi piatti senza stravolgimenti.

Consigli extra

Un consiglio che vale soprattutto per le vellutate. Si consiglia di passare la vellutata con un colino per eliminare tutti di piccoli pezzetti di verdura, magari non frullati bene. Poi, se nonostante l’aggiunta degli “ingredienti segreti” (citati sopra), la vellutata risulta ancora troppo liquida, si consiglia di prolungare la cottura per altri 10 minuti.