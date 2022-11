Dove accarezzare o grattare il cane per farlo felice

A volte il nostro cane si comporta in un modo che ci sorprende. Quando lo incrociamo in casa, si gira a pancia in su sul pavimento e si mette in attesa. Altre volte ci salta addosso appoggiandoci le zampe anteriori. Capiamo che vuole qualcosa e forse che lo accarezziamo o gli diamo una grattatina. Ma come mai?

La pacca, un modo per gratificare il cane

Si sa che quando due amici si incontrano per strada a volte ci si dà una pacca sulle spalle. È un modo affettuoso per alcuni di comunicare affetto e amicizia. Anche al nostro cane a volte diamo una pacca d’affetto, pensando che possa fargli piacere. In effetti pur essendo un gesto del tutto umano, questo gesto sul cane potrebbe avere il suo effetto positivo. Ci si potrebbe chiedere come il cane interpreta questo gesto, visto che lui non dà pacche d’affetto.

Potrebbe sembrare che il cane interpreta questo colpetto, come le nasate affettuose che riceveva da piccolo dalla madre. Ma c’è anche un altro significato. Potrebbe essere il segno rassicurante che inviamo al cane, in quanto suoi responsabili. Lo stesso infatti fa il cane dominante quando vuole rassicurare un cane che ha timore di lui: gli si avvicina con aria di sottomissione. Proprio la stessa, che il cane avverte con la nostra pacchetta. Gli diciamo che anche se noi siamo i dominanti, non deve temerci.

Dove accarezzare o grattare il cane se è maschio

Secondo gli esperti, come noi uomini abbiamo piccoli gesti per gratificarci a vicenda, così anche i cani. Ecco dove accarezzare o grattare il cane maschio. A lui piace farsi grattare sulla pancia fra le zampe anteriori. Sembra che quel punto gli trasmetta un certo piacere. Infatti quando il maschio monta la femmina, struscia proprio quella parte sul dorso della compagna. Sembra che la nostra grattatina sulla parte inferiore del torace, gli stimoli quello stesso senso di piacere.

Una grattatina alle orecchie

Sia per i maschi che per le femmine, un altro punto che amano alla stimolazione sono le orecchie. Dipende dal fatto che sono una parte del corpo che i cani utilizzano quando si corteggiano. Le leccano e le mordicchiano. Perciò, dare una grattatina alle orecchie del nostro cane, non può fare altro che provocargli una sensazione di piacere.

Un gesto che ottiene l’effetto contrario

Quando il cane ci salta addosso, o appoggia le zampe anteriori su di noi, noi cerchiamo di allontanarlo. Allora cominciamo a dargli delle piccole spinte per farlo scendere. Noi facciano questo, perché nel nostro linguaggio significa allontanamento. Per il cane invece è un indice di eccitazione, come se gli si vuol comunicare di voler giocare con lui a salti e spinte. Ecco allora che si ottiene l’effetto contrario. Meglio non spingere in questi casi. Bisogna anche evitare che il cane ringhi.