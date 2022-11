Smalto chiaro e smalto scuro sulle unghie, la differenza c’è e si vede

Con l’arrivo del Natale, lo smalto assume le nuance del rosso e del verde e, in alcuni casi, si illumina di glitter. D’estate invece lo smalto tende verso una palette più chiara o pastello. Ma la scelta del colore è solo legata alla stagionalità oppure la possiamo legare anche a qualcos’altro?

Sicuramente, avere la nuance di smalto giusta e coerente con la stagione fa il suo effetto. E quindi sì a borgogna, viola e bianco per l’inverno, che possiamo passare in qualche località di montagna. Marrone, beige e arancione per l’autunno. Rosa, azzurro e giallo per l’estate.

Lo smalto possiamo tranquillamente farlo a casa in diversi modi. E possiamo essere più o meno attrezzate. Possiamo avere semplicemente il colore oppure possiamo avere con noi il topper e il fornello per asciugare lo smalto.

In alternativa, possiamo sempre recarci da una manicurista e affidare a lei il compito di farci le mani. Che ovviamente non sarà solo mettere lo smalto, ma anche limarle, darle la forma e rimuovere le pellicine. Ma il vero dilemma è sempre quello di quale colore mettere. Se da una parte abbiamo il nostro gusto personale, dall’altra invece abbiamo il giusto modo di usare i colori.

Smalto chiaro e smalto scuro, quale scegliere?

Ovviamente, vanno benissimo entrambi, non c’è uno giusto e uno sbagliato. Ma a livello di immagine e percezione dell’unghia la differenza c’è eccome. Possiamo infatti paragonare la cosa a quando scegliamo il colore da indossare quando usciamo. Sappiamo che il nero snellisce, mentre il bianco no. Ma poi abbiamo anche la forma dei capi e come li portiamo. Il pantalone a vita alta, ad esempio, tende a snellire la figura. Insomma, nella moda ci sono moltissime soluzioni che possiamo mettere in atto per nascondere o modificare delle parti del corpo. Ma possiamo usare anche le acconciature dei capelli. Ad esempio, la ponytail alta è perfetta per alzare zigomi e occhi.

Ma allora il colore cosa c’entra?

Perché la questione è abbastanza simile. Infatti, quando scegliamo uno smalto che ha un colore scuro quello che andremo a fare è rimpicciolire l’unghia. Andremo a stringerla e accorciarla a livello visivo.

Mentre invece se scegliamo un colore chiaro o addirittura trasparente l’unghia avrà l’impressione di essere più ampia, più grande e più lunga. Un effetto ottico dato dalla continuità con il colore delle pelle. Se usiamo il colore scuro sarà un bel color block e la linea tra pelle e unghia viene bloccata. Quindi, se abbiamo un letto dell’unghia corto tra smalto chiaro e smalto scuro preferiamo il primo.