Più si va avanti con l’età e più si teme di risultare troppo appariscenti in fatto di abbigliamento o make up, dalle scollature alle Nail Art.

In ogni caso, superare i 50 anni non implica di vestirsi o truccarsi in maniera assolutamente più formale e basica.

L’unico consiglio è quello di curare questi aspetti in modo tale da riuscire a valorizzare fisico e bellezza, con immediato effetto ringiovanente.

Tra i capi che meglio rispettano questa filosofia rientra certamente questa giacca calda ma poco voluminosa, classica ma grintosa.

Anche per il trucco non serve scadere negli eccessi: basta questa semplice base al naturale per sfoggiare un viso più fresco e luminoso.

Fatte queste premesse, è tempo di svelare che sta conquistando tutte questo originale prodotto make up, ideale a 20 come anche a 50 anni.

Alcuni influencer attivi sul celebre social Tik Tok hanno recentemente lanciato una nuova tendenza, che sarà protagonista durante la prossima primavera.

Il prodotto in questione è un blush, inalterato nelle caratteristiche strutturali rispetto a quelli in commercio, ma con una peculiarità vincente: il colore.

È disponibile in polvere, crema o stick e fa propria la moda cromatica promossa da Pantone, quella del Very Pery.

Ebbene sì, il blush protagonista di stagione abbraccia le sfumature del viola, da quelle più procaci a quelle tenui, a seconda della personalità.

Sta conquistando tutte questo originale prodotto make up perfetto con occhi verdi o scuri e carnagione olivastra o chiara

Nonostante possa sembrare vistosa, in realtà si tratta di una nuance che, se ben applicata, aiuta a valorizzare ogni tipo di iride e incarnato.

Chi ha la pelle e gli occhi chiari dovrebbe prediligere le varianti pastello, come il lilla e il lavanda o includenti una punta di rosa.

Malva è la risposta per l’incarnato medio, mentre chi ha la carnagione e gli occhi più scuri può spingersi verso i toni melanzana e berry.

Il segreto sta, ovviamente. nell’applicare con parsimonia il prodotto, puntando sulla sapiente sfumatura con dita o pennello, a seconda che sia in crema o polvere.

In questo modo, faremo emergere il sottotono caldo del Very Pery che riuscirà ad illuminare il viso e lo sguardo in una sola mossa.