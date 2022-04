Quando si tratta di acconciatura c’è chi non cambierebbe per nulla al mondo il proprio taglio e colore e chi, invece, ama sperimentare. Lo stesso tipo di ragionamento viene applicato anche al make-up: alcune si truccano da anni nello stesso modo, mentre altre vanno a caccia di tendenze. In ogni caso, non è così difficile imbattersi in qualche nuova ispirazione make-up mentre si leggono notizie sul web o sulle riviste. Non possiamo fare a meno di notare l’immagine della star in copertina o il suo servizio fotografico, ammaliate dalla perfezione di trucco e parrucco. Certo, con hair-stylist e make-up artist esperti il gioco è più facile, ma in realtà spesso si tratta di basi facili da replicare a casa.

Ad esempio, leggero e luminoso questo veloce make-up primaverile, visto recentemente all’evento Coachella, è tanto bello quanto semplice da realizzare. Bastano, infatti, solo pochi prodotti e un solo colore per sfoggiare un viso immediatamente più fresco e riposato, con incluso effetto anti-age. Le due parole chiave che lo riassumono in maniera appropriata sono light e romantico, laddove quest’ultimo aggettivo è indicativo del colore dominante. Si tratta del rosa, che non tocca le gradazioni più veraci e scure, preferendo invece la pacatezza del cipria e del pastello. In questo modo ne risulta un trucco dai toni nude, quasi impercettibile, da farci sembrare struccate, ma sorprendentemente belle.

Leggero e luminoso questo veloce make-up primaverile sta bene sulle pelli più chiare come su quelle ambrate

Il primo passo fondamentale per replicare anche a casa questo make-up poco appariscente, ma vincente, consiste nello stendere un fondotinta luminoso. Affinché esprima al meglio questa caratteristica, qualora possibile, meglio puntare su una finitura liquida o all’acqua.

Per completare l’effetto illuminante affidiamoci, poi, a un blush rosa perlato sull’arcata superiore degli zigomi. Non dimentichiamo, poi, naturalmente, l’illuminante, da applicare nei punti strategici ormai noti a tutti: zigomi, naso e arco di cupido.

Conclusa la base, è tempo di pensare agli occhi, che in questo tipo di make-up potrebbero anche rimanere al naturale. Qualora, però, ci sentissimo incomplete o non ci piacesse l’idea, stendiamo un velo si ombretto rosa chiarissimo sulla palpebra mobile. Completiamo, poi, con doppia passata di mascara, preferibilmente marrone, sulle ciglia e con un accenno di matita burro nella rima inferiore dell’occhio.

Infine, anche la bocca non va a giocare per contrasto, ma si coordina al light nude, vestendosi di un semplicissimo gloss trasparente.

