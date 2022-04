Le piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime riescono a soddisfare anche gli spettatori più esigenti. In molti si sono avvicinati a questo mondo durante il periodo di lockdown dovuto alla pandemia e non sono più riusciti a distaccarsene. I contenuti presenti su queste piattaforme sono moltissimi e alcuni anche di alto livello. Tra film, compresi quelli di animazione, e serie televisive non ci sarà da fare altro che mettersi comodi e scegliere qualcosa di nostro gradimento. Alcuni potranno optare per documentari o anime giapponesi al posto delle classiche serie TV.

Tra i programmi che stanno spopolando, specialmente tra gli amanti del settore immobiliare e di moda, troviamo “Selling Sunset”. Si tratta di un reality show arrivato alla quinta stagione in cui un gruppo di agenti immobiliari si occupa della vendita di case extralusso. Una serie che ha tra i suoi ammiratori anche influencer e TikToker. Non è raro imbattersi sui social network in storie o video che trattano proprio di questo programma.

Sta spopolando questa serie TV che tutti gli appassionati di moda dovrebbero vedere su Netflix per rilassarsi e divertirsi

“Selling Sunset” è il reality perfetto per chi ama sognare davanti a case da favola, irraggiungibili per i comuni mortali. Gli agenti immobiliari di The Oppenheim Group, protagonisti del programma, si occupano della vendita di dimore lussuose a Los Angeles. I rapporti umani che si creano tra gli agenti immobiliari, ma anche con i clienti, sono fondamentali per portare a termine le vendite milionarie. Le rivalità e la competizione sfrenata caratterizzano una buona parte dello show. Un reality che ha ricevuto alcune critiche, ma che si è conquistato l’attenzione del pubblico.

Il programma permetterà di staccare la testa immergendosi in vite lussuose tra case incredibili, oggetti di design e tanta moda. Tutte coloro che alle case preferiscono la moda, infatti, potranno osservare attentamente gli outfit delle protagoniste. Chi è interessato alle borse, soprattutto, ne vedrà di tutti i tipi. Faranno il loro ingresso in scena dalle più comuni Chanel a delle vere e proprie chicche, si rimarrà ammaliati da tanta bellezza. Uno show senza pretese da scoprire, se non lo si conosceva già, che farà passare alcune ore senza pensieri, in totale relax. Ecco perché sta spopolando questa serie TV che gli appassionati di case e moda dovrebbero guardare.

