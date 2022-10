Per vestirsi con un fisico a pera anche con la pancia ecco tutti i consigli

Il modo in cui ci vestiamo cambia completamente come gli altri ci vedono. Scegliere uno stile, che va dalla scelta del profumo fino a quali scarpe abbinare, è un modo per esprimere la nostra personalità. Non dobbiamo, però, badare solamente all’estetica di quello che indossiamo.

Infatti, se conosciamo bene il nostro corpo, potremmo indossare qualcosa che ne valorizza i pregi. Il primo passo è conoscere la nostra forma fisica. Una delle più comuni è sicuramente quella a pera, che con i giusti trucchi diventerà il nostro punto di forza. Acquistare i giusti capi ci aiuterà ad esaltarne tutti i lati positivi, anche se abbiamo la pancia.

Per vestirsi con un fisico a pera capiamo prima le sue caratteristiche

Per prima cosa comprendiamo fino in fondo qual è il fisico a pera. Questa tipologia si presenta con delle spalle, seno, torace e vita stretti. La parte inferiore del corpo, a partire dai fianchi, si presenterà più larga. Troveremo, quindi, una sproporzione tra le due parti. Il punto di forza, quindi, è sicuramente la vita stretta.

Il tipo di fisico non si può cambiare, perché è la conformazione dello scheletro. La disparità tra spalle e fianchi si vedrà anche nel caso in cui fossimo molto magre. Ci sono, però, diversi trucchetti che possono affievolire questa differenza.

Il primo trucco per vestirsi con un fisico a pera è quello di aiutarci con i colori. Utilizziamo tonalità più chiare per la parte superiore, oppure delle fantasie. Indossiamo invece indumenti scuri nella parte inferiore. In questo modo sfrutteremo un effetto ottico per far sembrare più proporzionato il nostro corpo. Scegliamo sempre abiti e pantaloni che segnino il punto vita ed evitiamo tutti i capi che hanno uno stile oversize.

Valorizziamo le nostre spalle

Valorizziamo le nostre spalle con magliette e maglioncini che hanno accessori e decorazioni. Camice con spalline arricciate, ma anche le maglie a collo alto, sono perfette per risaltare il busto. Mettiamo sempre le maglie all’interno di gonne e pantaloni a vita alta.

Per quanto riguarda i vestiti scegliamo sempre qualcosa che metta in risalto la vita. Ottimi tutti gli abiti senza spalline o smanicati, che abbiano cinture e che abbiano delle gonne larghe. Evitiamo assolutamente gli abiti dritti e senza forme, ma anche quelli aderenti. Entrambi daranno attenzione nei punti sbagliati.

Evitiamo assolutamente i pantaloni se non a palazzo

Se invece siamo amanti dei pantaloni, puntiamo a quelli a palazzo oppure scampanati. Questi sono gli unici due modelli che veramente sono adatti al fisico a pera. Tutti gli altri sono assolutamente da evitare, perché mettono in risalto la sproporzione del nostro corpo.

