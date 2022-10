Per scegliere un profumo perfetto per la nostra pelle ecco tutti i consigli

Il profumo è uno degli aspetti che più colpiscono di una persona. Per questo siamo sempre alla ricerca di quello perfetto. Spesso è anche un’espressione della nostra personalità e ci rappresenta. Proprio per queste ragioni la scelta di un profumo diventa quasi un lavoro.

Ci sono diversi consigli che possiamo seguire per l’acquisto della nostra fragranza ideale. Anche se non conosciamo gli aromi e le loro differenze, grazie a questi trucchi comprare un profumo sarà facilissimo. Facciamo la nostra personale collezione e rimarremo impresse nella memoria di chiunque ci incontri.

Per scegliere un profumo perfetto non proviamone troppi

Il primo consiglio è quello di provare al massimo tre profumi alla volta. Se iniziamo a provare troppe fragranze, il nostro naso non capirà più niente. Non solo, ma potrebbe anche causarci un brutto mal di testa. Nei tester, ovvero le strisce di carta che si usano per provare i profumi, scriviamo i nomi dei prodotti che abbiamo provato. Risentiamoli durante il giorno, in modo da capire se c’è quello giusto per noi.

Se abbiamo annusato troppi profumi, però, possiamo resettare il nostro olfatto. Ci basterà annusare la nostra pelle, libera da qualsiasi fragranza, per tornare ad odorare meglio. Possiamo anche rivolgerci alle commesse, che ci aiuteranno a trovare degli odori neutri, come i chicchi di caffè.

Anche la nostra pelle cambia la fragranza

Un’altra idea è quella di provare direttamente il profumo che più ci è piaciuto sulla pelle. Questo è molto importante, perché il pH varia da persona a persona. Questo causa una differenza sostanziale nella percezione del profumo. I posti dove provarlo sono il polso e l’incavo del gomito. Queste zone sono punti in cui la fragranza durerà di più durante il giorno e, quindi, potrebbe cambiare.

Evitiamo assolutamente di seguire la moda, perché il naso è molto sensibile. Per questo motivo, un profumo che potrebbe essere amato da molte donne, potrebbe essere per noi insopportabile. Potremmo anche rischiare di comprare un profumo famoso, per poi scoprire che ci fa solo venire un gran mal di testa.

Impariamo le principali famiglie olfattive

Per scegliere un profumo perfetto per la nostra pelle, inoltre, impariamo le famiglie olfattive più importanti. In questo modo se troviamo qualche fragranza che ci piace, sarà facile trovarne una simile o dello stesso stile. Le principali categorie sono sei.

I primi sono i muschiati, che sono freschi e possono assomigliare all’odore del bucato pulito. Ci sono poi i legnosi, che ricordano il profumo dei vecchi mobili in legno. I floreali sono, invece, quelli che riprendono le fragranze tipiche di un giardino fiorito. Per esempio, il profumo delle rose o delle gardenie. Troviamo, poi, gli acquatici che ricordano l’odore del mare e gli orientali, simili all’incenso. Infine, ci sono i verdi, tipici delle piante aromatiche, e gli agrumati, che riprendono le fragranze di arancia, limone e mandarino.

Quando ci saremo spruzzate il profumo giusto, il nostro naso lo capirà subito. Per questo è importante comprendere anche le varie fragranze, in modo da poter trovare sempre il profumo più adatto a noi.

