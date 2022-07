La moda di questo 2022 finora è stato un continuo avvicendarsi di stili e tendenze diverse. Tra tutti i capi che sono tornati di moda sicuramente abbiamo notato un tema ricorrente, il colore. Sfumature accese di colori vivaci che per anni sono rimaste in fondo all’armadio di molte.

Ma non tutti i capi di tendenza si adattano a tutte le fisicità e alle fasce d’età. I crop top cortissimi, molto di moda questa estate, sono bellissimi e briosi, ma troppo giovanili. Ecco, però, che finalmente tornano di moda alcuni dettagli più raffinati che stanno bene anche a chi ha superato i 40 anni.

Per vestirsi alla moda a 50 anni e sembrare più giovani ecco quali capi non devono mancare nell’armadio questa estate

Prima di pensare all’abbigliamento è necessaria una premessa. È vero che a volte “l’abito fa il monaco”, ma per apparire davvero più giovani non basta vestirsi bene. Una buona cura della pelle, il make up giusto e soprattutto il taglio di capelli fanno moltissimo. E non pensiamo solo ai tagli cortissimi pixie che in genere si consigliano alle cinquantenni. Se vogliamo sembrare più giovani di 10 anni optiamo per tagli leggermente più lunghi e spettinati. A questo punto possiamo pensare agli abiti e alle tendenze del momento.

Gran ritorno dell’eleganza raffinata che sta bene a tutte

Probabilmente non aspettavamo altro, finalmente possiamo sfruttare le stupende gonne plissettate che abbiamo nell’armadio. Dopo qualche anno di pausa, ecco che fanno il loro ritorno abbinate a canotte in cotone semplicissime. Giochiamo con colori come il blu, il fucsia o il verde per uno stile più eccentrico. I colori tenui sarebbero da evitare, ma se mixati bene possiamo fare un’eccezione. Attenzione solo ad indossare le scarpe giuste, no alle sneakers, troppo sportive per questa estate.

Oltre al plissettato, ecco che rivediamo le piume e le paillettes di ogni dimensione. Stupendi gli abiti stile anni ’20 come quelli indossati dalle ballerine di charleston. Un meraviglioso tubino nero si impreziosisce di fasce di paillettes e frange che danno movimento. Un abito da indossare per le occasioni formali con un tacco importante e stola a contrasto. Ma possiamo adattarlo per una serata in giro con le amiche mettendo un sandalo più basso. Anche le piume tornano a fare tendenza come decorazione di scolli e maniche. Leggere e molto chic, rendono più sofisticato anche un look semplice con pantalone e blusa.

Quindi, per vestirsi alla moda a 50 anni e sembrare più giovani procuriamoci questi capi chiave. Finalmente vediamo un ritorno allo stile più elegante e meno casual con cui sentirci a nostro agio. Ma non pensiamo che ci toccherà spendere fior di quattrini per essere di tendenza, anzi. Spulciando tra gli scaffali, possiamo trovare dei capi economici che, abbinati nel modo giusto, sembreranno costosi.

Approfondimento

