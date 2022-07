Fare il bucato, come ben sappiamo, richiede molta attenzione sia nella divisione dei capi, in base al colore, sia nella scelta dei vari programmi della lavatrice. Un altro aspetto da non trascurare, però, è anche la scelta dei detersivi perché è solo grazie a questi ultimi che si possono ottenere dei risultati soddisfacenti.

Nella vasta disponibilità di prodotti disponibili in commercio, non tutti sanno che esistono dei detersivi che garantiscono lavaggi invidiabili anche a basse temperature. Stiamo parlando dei detersivi contenenti gli enzimi, dei quali vedremo tutte le caratteristiche nelle prossime righe. Prima, però, vediamo cosa sono gli enzimi.

Gli enzimi sono delle proteine prodotte da organismi viventi che, in piccole quantità, consentono di accelerare determinate reazioni biochimiche. Quelli utilizzati all’interno dei detersivi, ad esempio, aiuterebbero a rimuovere meglio le macchie e lo sporco, senza impattare sull’ambiente poiché sarebbero biodegradabili. Per spiegare meglio come funzionano queste sostanze, tra poco vedremo come riconoscere i detersivi che le contengono e quali sarebbero le principali modalità di utilizzo.

Pochi li conoscono ma questi detersivi per lavatrice sono efficaci, ecologici e rendono il bucato perfetto anche a basse temperature

Secondo alcune analisi effettuate in laboratorio, si è giunti alla conclusione che i detersivi contenenti enzimi assicurino ottime performance durante il lavaggio. Queste performance si misurano sia in termini di efficienza e di resa sia in termini di risparmio.

Sul primo punto, è importante conoscere innanzitutto in che modo agiscano gli enzimi. Essi, infatti, sarebbero in grado di disgregare le sostanze naturali presenti nelle macchie, come proteine, carboidrati e grassi.

Per riconoscere la presenza, o meno, degli enzimi all’interno dei detersivi non dovremo fare altro che consultare l’etichetta posta sul flacone. Quelli più comuni sono:

le proteasi, che aiutano a contrastare principalmente le macchie “proteiche”, come ad esempio quelle causate dalle uova o dal sangue;

le amilasi, che agiscono principalmente sugli amidi eliminando tutte quelle macchie provocate da pasta, patate e così via;

le lipasi, che hanno un ruolo fondamentale nella disgregazione delle macchie contenenti grasso, come quelle provenienti da olio, burro e così via.

Per quanto riguarda il tema del risparmio, invece, i detersivi contenenti enzimi consentono non solo di utilizzare minori quantità di prodotto, ma di lavare benissimo anche a basse temperature. A temperature superiori a 40 gradi, infatti, gli enzimi tenderebbero a disattivarsi ed a non funzionare più.

Temperature più alte

Se, invece, abbiamo la necessità di lavare a 40 o 60 gradi, possiamo agire in un altro modo. Carichiamo la lavatrice, inseriamo il detersivo con gli enzimi ed impostiamo il lavaggio a 30 gradi. Quando la lavatrice ha caricato tutta l’acqua, e dopo i primi giri iniziali, spegniamo e lasciamo agire gli enzimi per 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, possiamo quindi impostare la lavatrice alle temperature desiderate ed aggiungere un altro detergente, come il percarbonato di sodio.

La cosa positiva è che, in questo caso, potremmo aggiungerne veramente pochissime quantità perché gli enzimi dovrebbero aver già, da soli, eliminato gran parte dello sporco. Quindi, pochi li conoscono ma questi detersivi per lavatrice sono efficaci e garantiscono lavaggi perfetti senza impattare molto sull’ambiente.

Lettura consigliata

Il rimedio d’oro per smacchiare tovaglie e canovacci ingialliti in una sola mossa e senza candeggina