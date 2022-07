A casa e al lavoro, apriamo e chiudiamo i rubinetti tantissime volte al giorno. Compiamo questo gesto per lavarci le mani, per lavare la verdura o per farci una doccia. Il problema è che, il continuo scorrimento dell’acqua, causa un problema fastidiosissimo per molte persone. Si tratta della comparsa del calcare, ovvero quella patina bianca che riempie i rubinetti di ogni casa.

Potrebbe uscire meno acqua

Tra le parti più interessate dalla presenza del calcare c’è il rompigetto. Con questo termine, si intende quella parte retinata posta al termine del rubinetto, e da cui, poi, fuoriesce l’acqua.

Il calcare presente in questa zona, oltre che ad intaccare l’estetica del rubinetto, potrebbe incidere sul flusso dell’acqua. Infatti, se notiamo un flusso più debole, la colpa potrebbe essere proprio del rompigetto sporco.

Molti usano l’aceto, ma potrebbe non bastare

Eliminare il calcare è, probabilmente, una delle questioni più controverse di sempre. Uno dei metodi più utilizzati per togliere il calcare è sfregare sulle superfici l’aceto.

Questo prodotto naturale è un vero portento per le pulizie, ma non sempre funziona quando si tratta di calcare. Per rimuovere lo sporco più ostinato, infatti, dovremo utilizzare un metodo diverso, naturale ma molto efficace. Si tratta di uno dei classici metodi della nonna, i quali, alla fine, si rivelano sempre i più utili. Vediamo cosa dovremmo fare.

Per eliminare il calcare dal filtro dei rubinetti e lucidarlo perfettamente non basta l’aceto perché servono questi 2 ingredienti naturali

Iniziamo da un metodo che fa parte della tradizione, visto che comprende acqua e bicarbonato. Come abbiamo detto, l’aceto a volte da solo non basta per liberare i filtri dei rubinetti dal calcare.

Per prima cosa, dovremo svitare il filtro del rubinetto. A questo punto, consigliamo di sfregare sulla superficie dello stesso uno spazzolino, per iniziare a rimuovere le incrostazioni maggiori.

Dopodiché, dovremo immergere il rompigetto in una ciotola contenente 3 parti di acqua e 1 di bicarbonato. Dovremo lasciare agire il prodotto per almeno 2-3 ore e poi potremo sciacquare il tutto. Noteremo subito che il rompigetto sarà pulito e lucido. Questo metodo sarà perfetto per eliminare il calcare dal filtro dei rubinetti e lucidarlo in maniera impeccabile.

Ricordiamo, infine, che potremo eliminare il calcare dal soffione della doccia, usando il bicarbonato e un detergente multiuso.

