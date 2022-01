Chi ama uno stile informale ma allo stesso tempo elegante e alla moda non può proprio fare a meno delle sneakers. Che siano totalmente bianche o in eccentrici colori, queste calzature stanno bene con tutto, dai jeans, ai vestiti lunghi per donna fino agli abiti da uomo. Le scarpe da ginnastica, infatti, sono talmente versatili che molte persone non vorrebbero indossare altre calzature. Eppure, sembra che queste non siano mia abbastanza dentro l’armadio. Oggi vogliamo proporre qualche idea di stile per l’anno venturo suggerendo alcune delle calzature che faranno faville nei prossimi mesi. Infatti per vestire alla moda ad ogni età ecco le imperdibili sneakers nel 2022 per uomo e donna.

L’anno della Tigre

Forse non tutti lo sapranno ma per il calendario cinese questo sarà l’anno della Tigre e per chi fosse interessato questi segni saranno baciati dalla sorte secondo l’oroscopo cinese 2022. Per l’occasione New Balance lancia alcune edizioni limitate celebrative tra cui “only Roma”. Da non perdere il modello 237 in nero con la classica N in rosso e suola in bianco. Estremamente comode e sempre alla moda queste scarpe abbiglino sempre con buon gusto.

Sostenibilità al primo posto

Ha ormai preso largamente piede la tendenza nella moda di prediligere materiali sostenibili che non siano impattanti per l’ambiente. Chi ha abbracciato totalmente questa filosofia è il marchio francese “Veja” che opera in Brasile solo con materiale organico e sostenibile. Utilizzando pelle vegetale, Veja produce delle sneakers che da qualche tempo ormai spopolano nelle più grandi città d’Europa. Londra, Parigi, Amsterdam e Berlino, sono ormai innamorate di questo brand. Le sneakers hanno linee pulite ed essenziali, ma sono disponibili anche modelli più estrosi. Non eccessivamente sportive, non eccessivamente formali, questa è la scarpa ideale per chi ama lo stile ma senza troppo impegno.

Per vestire alla moda ad ogni età ecco le imperdibili sneakers nel 2022 per uomo e donna

Sono invece ispirate ai meravigliosi toni cangianti dell’aurora boreale le nuove calzature proposte da Saucony. Il modello “into the void” Shadow 6.000 è caratterizzato dai colori freddi dell’aurora boreale, dal viola al verde acqua. Le scarpe presentano la classica fantasia a 3 punti e pelle scamosciata. Questa calzatura è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda ad un prezzo di 139 euro.

Approfondimento

Non i soliti piumini e giacche perché per scaldarsi con stile questi cappotti stanno spopolando