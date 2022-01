Strofinare mobili, soprammobili e pavimenti non è la passione di nessuno. I più fortunati tra noi, infatti, pagano qualcuno per farlo al loro posto, mentre chi vuole risparmiare si deve armare di tanta pazienza.

Avere una casa pulita è sicuramente il sogno di tutti, ma passare le ore a pulire per ottenere quel grado di perfezione rischia di farci perdere troppo tempo. In realtà, se andiamo a capire come e dove si forma la polvere, c’è una soluzione a costo zero che ci potrebbe semplificare di molto la vita. Infatti, ecco alcuni semplicissimi trucchi a costo zero per combattere la polvere in cucina e in salotto.

Soprammobili e souvenir

Partiamo dal salotto. Se andiamo a controllare cosa troviamo accanto al divano e alla televisione, vediamo di sicuro un piccolo o grande mobiletto. Sopra la sua superficie troviamo di sicuro qualche vaso o qualche soprammobile che ci ricorda uno dei nostri viaggi esotici. Inoltre, possiamo notare che nei piani alti della nostra libreria troviamo i libri più impolverati.

La questione è semplice: la polvere si posa sulle superfici. Più sono piane, più sarà facile per noi pulirle. Dunque, d’ora in poi cerchiamo di mettere tutti i nostri soprammobili e libri in armadi con ante a vetro. Così da una parte continuiamo a vederli e dall’altra, quando dobbiamo pulire, lo facciamo molto più velocemente.

Semplicissimi trucchi a costo zero per combattere la polvere in cucina e in salotto

Con un ragionamento simile possiamo cercare di non lasciare nessun oggetto in cucina al di fuori del proprio contenitore. Sappiamo bene che la polvere si forma su tutte quelle superfici che si trovano all’aperto e dunque dobbiamo cercare di ordinare per bene tutti i nostri utensili.

Ad esempio, molte persone lasciano sulla credenza della cucina alcune tazze, vasi o posate. Discorso simile vale anche per bicchieri e decanter di vino, che se lasciamo fuori dai mobili rischiano di impolverarsi.

Sul decanter c’è poi da fare un discorso ancora più approfondito. Infatti, la polvere rischia di formarsi anche al suo interno, spazio che è davvero difficile da pulire per bene. Tra l’altro, se non riusciamo a pulirlo come si deve rischiamo anche di rovinare il vino che andremo a versare al suo interno.

Dunque, anche in cucina vale la stessa regola del salotto: mettiamo tutto all’interno di contenitori o armadi e puliremo molto più facilmente e velocemente.

