Forse pochi lo sapranno ma nel Mondo l’oroscopo che siamo soliti consultare non è l’unico. Ne esistono infatti moltissimi appartenenti a diverse culture, da quello gitano, al celtico fino a giungere a quello cinese. Proprio in merito a questo avevamo dato qualche previsione sull’anno in corso. Tuttavia, anche se siamo agli sgoccioli, potremmo vedere se siamo tra questi fortunatissimi segni ricoperti d’oro e fortuna secondo l’oroscopo cinese 2021.

L’anno che sta volgendo al termine è stato l’anno del Bue, o del Bufalo, che corrisponde ai nati nel ’49, ’61, ’73, ’85, ’97, 2009 e, appunto, 2021. Infatti nell’oroscopo cinese non è il mese a determinare il segno, ma l’anno di nascita.

Anno ruggente

I segni in totale sono 12 e pertanto una volta ogni 12 anni sarà l’anno corrispondente al nostro segno. Nello specifico il 2022 sarà l’anno della Tigre, ovvero quello dei nati nel 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022. Purtroppo però secondo la cultura cinese quando ricorre l’anno corrispondente al nostro segno, questo viene inteso come anno di sfortuna.

Se infatti potrebbe non esserlo per la Tigre, potrebbe essere un anno nuovo ricco di soldi e fortuna per questi segni baciati dalla sorte secondo l’oroscopo cinese 2022.

Il segno che scalpita

Contraddistinto da energia, brillantezza e vivacità il segno del Cavallo sarebbe tra i segni che più se la godranno il prossimo anno. Forse l’uscita dal 2021 potrebbe essere stata burrascosa a seguito di qualche frizione amorosa e scarsa soddisfazione lavorativa. Beh se siamo nati nel 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 o 2014 la fortuna potrebbe bussare alla nostra porta. Finalmente potrebbero concretizzarsi quelle occasioni di lavoro tanto attese trovando la forza per nuovi progetti.

Una scarica di energia nuova potrebbe essere tanto utile negli affari quanto in campo amoroso.

Su la cresta

Tra i fortunati nel 2022 rientrano poi i nati sotto il segno del Gallo. Chi nasce sotto questo segno è caratterizzato dall’essere scrupoloso e diligente e sempre pronto a mettersi in gioco.

I nati nel 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 e 2017 vedranno un anno brillante davanti a loro dove le soddisfazioni non mancheranno. Pare che le Stelle prevedano ghiotte opportunità lavorative che, però, dovranno essere pianificate con attenzione. Più in generale la fortuna sembra entrare nel 2022 per il Gallo anche in amore ma attenzione a gelosia e nervosismo.

Anno nuovo ricco di soldi e fortuna per questi segni baciati dalla sorte secondo l’oroscopo cinese 2022

Chiude la classifica il Coniglio, che nonostante un 2022 altalenante potrebbe riuscire a togliersi le sue soddisfazioni. Sembrerebbero buone infatti le prospettive di carriera ma, ancora più preziosa, potrebbe arrivare una persona speciale nella vita.

Buone notizie dunque per chi è nato nel 951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

