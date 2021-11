L’inverno è ormai alle porte e quando il freddo comincia ad essere più intenso e pungente non sempre è così semplice trovare riparo. Spesso infatti per cercare di proteggerci siamo costretti a ripiegare su enormi giubbotti imbottiti e ingombranti piumini. Tuttavia, seppur efficaci, certi capi d’abbigliamento potrebbero farci sembrare più goffi di quello che in realtà siamo e non renderci giustizia. Ma chi l’ha detto che anche con le temperature prossime allo zero dobbiamo rinunciare ad avere un look impeccabile all’ultimo grido. Stando alle tendenze dell’ultimo periodo, infatti, scopriremo che non i soliti piumini e giacche perché per scaldarsi con stile questi cappotti stanno spopolando.

Impossibile passare inosservate

Se l’obiettivo è quello di vestirsi calde ma senza rinunciare ad uno stile all’ultimo grido questi cappotti sono quello che stavamo cercando. Già dal 2020 le nuove tendenze stilistiche stanno virando ad un ritorno delle tinte accese e dei colori forti. Infatti, se abbiamo buon occhio per la moda, avremo notato come le tinte vivaci, se non addirittura fluorescenti, siano tornate molto di moda. Per questo un capo davvero interessante ad un prezzo contenuto è il cappotto lungo teddy edizione limitata proposto da Zara. Proposto in variante verde mela, questo cappotto presenta un taglio classico, rinfrescato dal tessuto e dal colore. Colletto a revers e manica luna, tasche laterali e un orlo con spacco posteriore. Inoltre il cappotto è caldissimo grazie alla fodera interna. Il capo è disponibile a 139 euro.

Se invece vogliamo virare verso un look più ruggente, possiamo orientarci verso capi in fantasia animalier, in particolare il maculato. A tal proposito, una proposta interessante arriva da BB Cotoure con il cappotto “Amour” maculato. Pelliccia sintetica a fantasia maculata per chi cerca uno stile deciso ma elegante. Il cappotto è impreziosito dai dettagli in pelliccia bianca a contrasto sul colletto, tasche e bordo maniche. Un cappotto ideale per chi non vuole patire il freddo e allo stesso tempo vestire con gran stile.

La moda passa, lo stile resta

Infine, se siamo alla ricerca di un capo intramontabile ma in linea con le mode del momento, potrebbe essere interessante la linea proposta da Max Mara. Taglio classico ma proposto in accattivanti varianti di colore dal nero, al bianco al cammello. Oltre al fascino intramontabile del nero, sono da tenere in considerazione anche il bianco e il cammello, di grande tendenza per la prossima stagione.

Approfondimento

