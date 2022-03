Ogni donna vuole sentirsi bella e a proprio agio, a prescindere dall’età. Tuttavia, con il passare degli anni la nostra pelle cambia e temiamo che truccarci possa restituire all’esterno un risultato diverso da quello sperato.

Ognuno di noi ha i propri difetti e alcuni faticano a conviverci serenamente. Ciononostante, sono proprio le nostre caratteristiche a renderci uniche e dobbiamo cercare di trasformarle in punti di forza.

Con questo articolo vogliamo concentrarci sullo sguardo e su una caratteristica che accomuna moltissime donne: gli occhi piccoli. Questi, se non valorizzati e messi in risalto nel modo giusto, possono spegnere il nostro sguardo.

Fortunatamente, con il make up possiamo fare delle cose straordinarie e nascondere ciò che non ci fa sentire a nostro agio. Pensiamo ad esempio agli occhi incappucciati, una caratteristica che potrebbe farci apparire più vecchie. Anche in questo caso, con il trucco possiamo dimostrare qualche anno in meno.

Nonostante gli occhi piccoli, star come Sarah Jessica Parker, Taylor Swift e Jennifer Garner con il make up riescono a dare allo sguardo fascino ed intensità.

Per valorizzare lo sguardo anche a 60 anni, ecco come truccare e ingrandire gli occhi piccoli in poche e semplici mosse

Partiamo da ciò che c’è intorno e che incornicia lo sguardo: le sopracciglia. Averle ben curate e definite aiuta ad aprire lo sguardo ingrandendo otticamente l’occhio.

Per aiutarci, usiamo un ombretto oppure una matita per sopracciglia. Cerchiamo di definirle coprendo eventuali buchi e portando verso l’alto la parte più esterna: il risultato sarà subito uno sguardo più ampio.

Piegaciglia e mascara

Il mascara definisce lo sguardo, ma da solo potrebbe non bastare. Se abbiamo occhi piccoli, dobbiamo cercare di inarcare le ciglia il più possibile. Dunque usiamo il piegaciglia prima di applicare il mascara per avere ciglia da cerbiatta lunghe e folte.

Infine, con la punta dello scovolino, applichiamo il mascara anche sulle ciglia inferiori per valorizzare ancora di più gli occhi.

Smokey eyes? Sì, ma con cautela

Lo smokey eyes non rimpicciolirà gli occhi se utilizziamo ombretti dai contrasti diversi. Partendo dal basso verso l’alto, usiamo un colore scuro da applicare all’attaccatura delle ciglia e salendo sfumiamo con il colore chiaro. Infine, terminiamo con quello scuro in prossimità della piega dell’occhio. Attenzione però a stendere bene l’ombretto, perché se non lo sfumiamo in modo preciso, il risultato potrebbe non essere quello sperato.

Eyeliner sottile e matita scura

Per valorizzare lo sguardo anche a 60 anni, l’ultimo trucco che suggeriamo è sperimentare il soft eyeliner. Si tratta di una linea molto sottile che serve a definire lo sguardo ampliandolo, senza però appesantirlo. Realizziamo questa linea partendo dall’interno verso l’esterno sulla rima superiore delle ciglia, allungando la parte finale.

Infine, la matita scura è perfetta per definire lo sguardo, ma nel nostro caso deve essere applicata con un piccolo accorgimento. Usiamola esclusivamente sulla rima inferiore delle ciglia e soltanto nella parte più esterna.

