Negli ultimi anni quest’olio è diventato rinomato in tutto il Mondo. Molto apprezzato ed utilizzato nonché pubblicizzato da molte influencer e da tutti coloro che preparano ricette light. Stiamo parlando dell’olio di cocco.

Quest’olio vegetale derivante appunto dall’omonimo frutto sarebbe il sostituto in molte ricette dell’olio d’oliva, ma anche di altri grassi.

A questo prodotto infatti sarebbero state attribuite molte proprietà. Verrebbe infatti utilizzato perché meno grasso, adatto per dimagrire, perché farebbe bene al cuore. Tutte caratteristiche che in realtà potrebbero non appartenergli.

Molti lo preferiscono all’olio d’oliva credendo sia più dietetico e meno grasso in realtà questo prodotto metterebbe a rischio la salute

Quest’olio infatti sarebbe costituito per oltre il 90% di grassi saturi. Quei famosi grassi che utilizzati in quantità eccessive causerebbero effetti indesiderati, come la formazione del colesterolo cattivo.

Inoltre questi grassi nel tempo favorirebbero lo sviluppo di malattie cardiovascolari. In particolare, 2 sono gli acidi che lo caratterizzano, l’acido laurico e quello mistico. Questi 2 acidi sarebbero proprio quelli da limitare.

Infatti ne sembrerebbe particolarmente ricco, addirittura più del temuto burro che invece ne conterrebbe una quantità nettamente inferiore.

L’olio di cocco presenterebbe una percentuale di grassi veramente elevata tanto che il suo utilizzo ci porterebbe sicuramente ad oltrepassare la quantità di grassi giornaliera consigliata.

Tuttavia, non ci sarebbero ancora evidenze scientifiche certe che lo legherebbero allo sviluppo diretto di patologie cardiovascolari come ictus o angina. Al contrario secondo recenti ricerche sembrerebbe essere costituito anche da acidi grassi a catena media che non sarebbero così dannosi per il corpo.

Alleato di corpo e capelli

Anche se molti lo preferiscono all’olio d’oliva credendo sia più dietetico e meno grasso, più che a tavola sembrerebbe essere un ottimo alleato di bellezza.

È un ottimo prodotto per la cura di capelli e corpo, infatti, sembrerebbe perfetto per donare corposità e ricompattare i capelli sfibrati, fragili e secchi. Favoloso da utilizzare come impacco da tenere sui capelli per almeno 30 minuti prima di fare lo shampoo. Essendo un olio particolarmente ungente è bene non utilizzarlo sulla cute in caso di capelli grassi. Inoltre mescolato a del comune zucchero semolato è un ottimo prodotto per la realizzazione di uno scrub corpo eccellente. Se applicato in piccole quantità dopo la doccia su pelle umida e con una certa costanza renderà con i giorni la pelle morbida e molto idratata.

