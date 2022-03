A causa dell’eccessivo aumento della luce e del gas, molte persone sono alla ricerca di metodi e soluzioni per risparmiare sulle bollette. Si cerca di provvedere al meglio senza dover rinunciare al riscaldamento della casa, o effettuare opere importanti di ristrutturazione, che permettano di trattenere il calore tra le mura domestiche.

Tra le varie soluzioni ce n’è una che probabilmente pochi conoscono, ma che potrebbe essere molto efficace, economica e facile da realizzare.

In questo articolo andremo a vedere come migliorare la funzione dei vetri e perfezionarla attraverso l’uso della pellicola. Spiegheremo infatti un semplice e economico metodo che permette di risparmiare sul riscaldamento.

La pellicola per vetri, in realtà non ha un solo uso ma è possibile sfruttarla secondo le necessità di ognuno di noi.

Questo prodotto può essere utilizzato in qualsiasi tipo di edificio, dal residenziale commerciale al domestico.

Gli usi della pellicola sono previsti per queste funzioni:

Ecco un semplice e economico metodo che permette di risparmiare sul riscaldamento e che rende la nostra casa più calda in inverno e più fresca in estate

Cosa è la pellicola per vetri

La pellicola per vetri è un tipo di pellicola adesiva in poliestere e/o adesivo acrilico e si applica sulla superficie del vetro per decorare, oscurare i vetri e riparare dai raggi del sole, oppure per isolare dal caldo o dal freddo.

In questo articolo parleremo della pellicola per vetri come isolante termico nelle abitazioni domestiche.

Ci è mai capitato durante l’inverno di mettere una mano sul vetro della finestra di casa? Bene, al tocco risulta molto freddo.

Si capisce che gli infissi influenzano molto i costi del riscaldamento dell’ambiente domestico e non tutti hanno la capacità, non solo economica, di poterli sostituire.

Le pellicole per vetri sono l’alternativa più valida alla sostituzione degli infissi, in quanto l’isolamento di una sola pellicola di un vetro è pari a quello di un vetro camera con aria.

Queste pellicole sono assolutamente trasparenti, migliorano il comfort abitativo, si ottiene un risparmio del riscaldamento invernale e del raffreddamento estivo, e la spesa si ammortizza in breve tempo.

L’applicazione delle pellicole è semplice, ma se si vuole usufruire a pieno della loro funzione consigliamo do rivolgersi a uno specialista del settore.