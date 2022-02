Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima, perché possono rivelare molto del nostro carattere e delle nostre emozioni.

Per molte donne, gli occhi rappresentano un punto di forza da mettere in risalto e su cui puntare. Che siano castani, verdi o azzurri, bastano pochi accorgimenti per metterli in risalto nel modo migliore.

Alcune donne si truccano per passione, mentre per altre è semplicemente il tentativo di nascondere qualche imperfezione e stanchezza.

Anche le meno esperte sono solite utilizzare il mascara per evidenziare lo sguardo senza troppa fatica. Il risultato però non sempre è quello sperato e le tanto sognate ciglia effetto finto restano un’utopia.

Oggi vogliamo svelare pochi e semplici trucchi per ottenere senza fatica ciglia perfette da sfoggiare in ogni occasione.

Regole base

La prima raccomandazione è agire soltanto su occhi già precedentemente struccati con cura. Eventuali residui di trucco non ci aiuterebbero ad ottenere un buon risultato.

Per iniziare, pettiniamo le ciglia usando lo scovolino pulito di un vecchio mascara. In questo modo saranno ben separate e in grado di dare l’effetto wow.

Dopodiché, applichiamo un primer ciglia per creare spessore, volume ed idratare il pelo. Infine, applichiamo il mascara senza esagerare con la quantità. Partiamo dal centro delle ciglia con movimenti dal basso verso l’alto seguendo la direzione del pelo.

Per ciglia da cerbiatta lunghe e folte e mettere il mascara senza grumi bastano pochi trucchi a cui nessuno pensa

L’olio di ricino è un prodotto che, se applicato con costanza, potrebbe fortificare le nostre ciglia favorendone la crescita. Inoltre, usarlo ogni sera prima di andare a dormire renderà più semplice applicare il mascara senza la formazione di grumi.

Per dare una naturale curva alle ciglia possiamo usare un cucchiaino. Teniamolo tra le mani per qualche minuto in modo che non sia freddo e poggiamolo sulla curvatura delle ciglia. Per qualche secondo, applichiamo su di esse con le dita una leggera pressione contro il cucchiaino, in modo da accentuare la curva. A questo punto, procediamo con la stesura del rimmel.

Per dare spessore e volume

Possiamo usare 2 prodotti che molti di noi hanno in dispensa per dare volume alle ciglia. Il primo è il borotalco. Applichiamolo sulle ciglia con un pennellino oppure con un bastoncino di cotone. Questo trucchetto darà volume e pienezza alle ciglia.

In alternativa, possiamo utilizzare l’amido di mais. Non solo è utile in cucina, ma anche per dare spessore al pelo. Usiamolo se non abbiamo a disposizione un primer ciglia, ma anche quando non ci trucchiamo per ottenere ciglia più spesse.

Per fissare il mascara

Per ciglia da cerbiatta lunghe e folte bastano poche astuzie, ma può preoccuparci il fatto che il trucco dopo molte ore non tenga. Fortunatamente, possiamo fissare il make up con un solo gesto.

Per quanto riguarda le ciglia è perfetta la cipria. Dopo aver applicato un primo strato di mascara, con un pennellino da ombretto stendiamo un sottile velo di cipria sul mascara ancora umido. Infine, terminiamo con un ultimo strato di mascara e la tenuta del make up sarà davvero sopra le aspettative.

