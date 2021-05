La mattina ci prepariamo per una lunga giornata di lavoro. Scegliamo l’outfit giusto, pensiamo ai capelli e al trucco più adatto da abbinare. Se non vogliamo però che tutti gli sforzi siano vani, dobbiamo pensare ad un trucco che possa durare tutto il giorno. Oltretutto, spesso siamo di fretta ed abbiamo solo poco tempo da dedicare al make-up. Come possiamo fare per fissare il trucco al volo con una soluzione fai-da-te? Soltanto in pochi conoscono questo geniale e semplicissimo trucco per fissare il make-up con un solo gesto.

Ovviamente un buon make-up è alla base di tutto. Se scegliamo prodotti di qualità e li usiamo bene, la tenuta del trucco sarà maggiore. Questo però a volte non basta e bisogna preparare la pelle a ricevere i prodotti che useremo. Per farlo, occorre lavare per bene il viso e rimuovere così ogni impurità. Applichiamo un velo di crema idratante facendo attenzione che non sia troppo oleosa: questo potrebbe rovinare la resa del make-up. Successivamente usiamo un primer occhi e poi uno per il viso che serve a dare uniformità alla pelle. Dopo esserci truccate, possiamo fissare il trucco con della cipria e uno spray fissante.

È chiaro che tutti questi step richiedono molto tempo che non tutti abbiamo ogni giorno. Proprio per questo motivo oggi vogliamo dare un consiglio su come fissare il trucco in modo da farci risparmiare tempo. Se siamo di corsa e abbiamo poco tempo, sarà sufficiente utilizzare dell’acqua ghiacciata. Infatti, l’acqua ghiacciata ha il potere di restringere i pori. In questo modo, il make-up durerà più a lungo. Inoltre, l’azione idratante dell’acqua permette ai pigmenti del make-up di aderire meglio alla pelle fissandosi. Mettiamo dunque dell’acqua ghiacciata in un vaporizzatore e spruzziamola sul viso. Ovviamente dovremo attendere che questa si asciughi da sola, senza picchiettare o strofinare il viso.

