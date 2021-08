I 50 anni sono un’età in cui molte donne vedono cambiare il proprio aspetto. La pelle diventa meno soda ed elastica e questo rende lo sguardo più spento. Proprio in un recente articolo abbiamo svelato i “3 trucchi infallibili per mantenere la pelle tonica ed elastica dopo i 50 anni”.

Sfortunatamente, anche il nostro sguardo è vittima del tempo. A 50 anni valorizziamo così gli occhi incappucciati per uno sguardo subito più giovane. Oggi la Redazione spiega in che modo truccare gli occhi al meglio valorizzando lo sguardo e illuminandolo.

Occhi incappucciati

Tra gli inestetismi più comuni ci sono gli occhi incappucciati. Sfortunatamente, questo inestetismo appesantisce lo sguardo.

Gli occhi incappucciati si formano quando uno strato di pelle poggia sulla palpebra mobile rendendola praticamente invisibile. La piega dell’occhio risulta più bassa facendo scomparire la palpebra mobile. Questo conferisce alla palpebra un aspetto “incappucciato”.

Il primo passo vede come protagoniste sopracciglia e ciglia. In questo caso, dobbiamo necessariamente metterle in primo piano.

Quindi, cerchiamo di enfatizzare l’arcata sopraccigliare: questo servirà ad aprire il nostro sguardo. Dopo aver scelto la forma più adatta al nostro viso definiamola con matita ed ombretto in modo molto preciso.

Lo stesso discorso vale per le ciglia. Dobbiamo dare loro volume e renderle più lunghe. Possiamo scegliere quindi un mascara volumizzante ed allungante oppure optare per le ciglia finte. Il risultato in questo modo sarà eccezionale.

Upside down

Siccome avere gli occhi incappucciati porta ad avere la palpebra mobile praticamente invisibile, truccarla sarebbe del tutto inutile. Per aggirare il problema potremo usare la tecnica dell’upside down.

Come suggerisce il nome, punteremo tutto sulla parte inferiore degli occhi e non su quella superiore. Useremo quindi ombretti e matite, ma consigliamo di applicarli con un pennellino per non creare una linea troppo marcata.

L’upside down farà sembrare i nostri occhi più grandi e per ottenere un risultato perfetto consigliamo di usare colori complementari all’iride.

Smokey eyes

Come tutti i trucchi sfumati, lo smokey eyes è perfetto per mettere in risalto il nostro sguardo. Quindi, proprio sopra la piega dell’occhio sfumiamo gli ombretti.

Se i nostri occhi sono di colore chiaro usiamo ombretti e matite sui toni del nero e blu notte. Se abbiamo gli occhi castani o verdi preferiamo i toni ramati e del bronzo.

Consigli

Le tecniche di trucco sfumato sono quelle che rendono meglio sulle donne con gli occhi incappucciati. Quindi evitiamo il cat eye, gli eyeliner e linee troppo marcate e definite.

Infine, non scegliamo ombretti dai toni troppo chiari o glitterati. Questi ci farebbero apparire gli occhi più gonfi.