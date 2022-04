Una donna raffinata si distingue per l’eleganza dei modi e una grande cura della propria persona. Avere capelli, sopracciglia e unghie apposto non è un obbligo, ma di certo aiuta a rendere ordinato il proprio aspetto. D’altronde, bastano davvero pochi minuti per stendere dello smalto sulle unghie e mantenerle curate per qualche settimana.

Ogni donna cerca quel colore di smalto che sta bene con tutto. Che si tratti di un vestito rosso o verde, elegante o non, esistono alcune tinte che possono andar bene tutto l’anno. Il bianco o il rosso sono certamente fra queste, ma si tratta di tinte già viste e straviste.

Inoltre, se per avere mani delicate e curate a 60 anni basta scegliere questa tinta di smalto, quale dovrebbero scegliere le over 50? Quali colorazioni rendono raffinata la mano e sono perfette per quest’anno. Ecco una selezione delle migliori tendenze e Nail Art del momento.

Uno sguardo alle ultime tendenza di stagione

Molte donne si chiedono come fare per valorizzare le mani dopo i 50 anni e avere unghie sempre perfette. La verità è che basta puntare sui prodotti giusti e scegliere che smalto mettere con estrema cura.

Le parole d’ordine per questa e la prossima stagione saranno: sabbia, colori dell’alba, effetto minerale.

Come è facile capire, si tratta delle tipiche colorazioni del cielo o della terra. Ebbene, proprio queste tinte e questi effetti saranno i protagonisti per la primavera e l’estate.

Proprio per la loro delicatezza, poi, si tratta di validi sostituti del rosso, del bianco o del rosa. Tutti vanno bene per le donne più adulte, sopra 50 o 60 anni.

Semplicemente per valorizzare le mani dopo i 50 anni basta scegliere questi smalti per unghie corte o lunghe invece del solito bianco

La prima incredibile moda è il color terracotta, un colore molto simile a una terra aranciata illuminata dal sole. Chanel, ad esempio, propone la sua colorazione, Le Vermis Terra Rossa al prezzo di 27 euro.

In versione gel semipermanente o semplice smalto, anche l’effetto conchiglia scintillante è una novità del momento. Un Brand come Essence, ad esempio, propone il Dazzling Shell al prezzo di appena 1,99 euro.

Poi, c’è l’immancabile nude rosato che ricorda le sfumature rosate del tramonto, come quello di Deborah Milano numero 19, al prezzo di 11,25 euro.

Per le amanti del blu stellato, Abstract After Dark di Opi, ad esempio, promette unghie spaziali al prezzo di 15,67 euro.

Per l’effetto sabbia, si potrebbe scegliere il Silk Dreams di Sephora a 3,99 euro.

Approfondimento

E, sempre dopo 50 anni, basta truccare così gli occhi marroni o verdi per ringiovanire lo sguardo