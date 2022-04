Ora che le temperature cominciano a risalire e inizia a fare caldo, ecco ripresentarsi questo problema. Basta un po’ di frutta, qualche residuo di cibo o pasta ed ecco che il sacchetto dell’umido inizia a sudare.

Così ci ritroviamo con la busta della spazzatura tutta bagnata che cola lungo le pareti del bidoncino. Allora, puntualmente ci tocca tirare fuori tutto, spruzzare lo sgrassatore e asciugare bene. E che sia ben asciutto, altrimenti la busta si andrà quasi a sciogliere quando si tratta di sacchetti biodegradabili.

Abbiamo tentato in tutti i modi di evitare che si formino questi liquidi, abbiamo usato il bicarbonato. Essendo in polvere dovrebbe aiutare a tenere ben asciutto il bidone, ma non è sempre efficace. Abbiamo tentato con il limone, soprattutto per lasciare un buon odore e non la puzza di marcio. Insomma non siamo riusciti a trovare una soluzione davvero efficace che ci eviti del lavoro in più.

Invece di bicarbonato o limone, ecco come evitare i cattivi odori e liquidi impregnati nel bidone della spazzatura

Quando si tratta della pattumiera e dei rifiuti organici è sempre difficile preservare un buon odore. Certo possiamo lavarla costantemente, ma solo quando butteremo via la spazzatura potremo dimenticarci del cattivo odore.

Come evitare i liquami

La maggior parte delle buste e sacchetti per i rifiuti organici sono molto sottili e biodegradabili. Questo significa che se la nostra spazzatura inizia a sudare e rilasciare liquidi, si romperanno subito. Non solo ci creeranno problemi quando andremo a richiudere il sacchetto, ma sporcheranno anche il bidone. Cerchiamo di drenare bene i residui di cibo prima di buttarli via, magari un’insalata rimasta o del brodo. Così eviteremo di accelerare anche la decomposizione degli altri scarti alimentari.

Però non sempre riusciamo a salvare il bidoncino dai vari liquidi che si possono formare. E ci tocca puntualmente lavare tutto ogni volta che tiriamo fuori la spazzatura. Ma ecco un trucco così semplice ma davvero utile che ci risparmierà i lavaggi continui. Basterà posizionare sul fondo del bidoncino o mastello un foglio di carta. Ma non semplice carta da stampa o di giornale, bensì la carta del pane.

Perché sarebbe più efficace?

La carta utilizzata per confezionare il pane è diversa dalla normale carta di giornale o dalla plastica. Infatti quella distribuita dai forni è adatta a preservare il calore, ma evita che il pane sudi quando è caldo. E se dovesse succedere non si bagna o unge, anzi, vedremo che il sacchetto rimarrà intatto. Il sacchetto del pane può avere molti utilizzi, ed è probabilmente è il più adatto a bloccare i liquidi. Recuperiamone un po’ e accartocciamola sul fondo del bidone, così diremo addio ai continui lavaggi.

Quindi, invece di bicarbonato o limone, ecco come evitare la puzza nella pattumiera e soprattutto il lavaggio continuo. Purtroppo con l’arrivo dell’estate è sempre più difficile evitare la veloce decomposizione dei cibi. Però possiamo sfruttare i dischetti gel per il WC per coprire il cattivo odore.

