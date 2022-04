Nuove opportunità di lavoro sono disponibili ogni giorno non solo nel settore pubblico ma anche nel privato. Questo 2022 si apre con tante occasioni per tutti i cittadini, non solo laureati o tecnici specializzati.

Tra concorsi, selezioni e prove a crocetta, sono tante le modalità di selezione a cui siamo abituati. Ma in molti casi basta solo inviare il curriculum o compilare un form dedicato a quella offerta di lavoro. Infatti anche per lavorare con Amazon basta inviare la candidatura online e caricare il proprio CV.

Abbiamo già parlato di grandi catene come la Coop, sempre alla ricerca di personale in tutta Italia. Oggi parleremo di una ghiotta opportunità di lavoro da non lasciarsi sfuggire. Sia che si stia cercando un lavoro per arrotondare, ma anche nel caso si tratti della prima esperienza lavorativa. Cominciando poi dalle mansioni base fino a fare carriera nell’azienda e arrivare a gestire il punto vendita.

C’è tempo fino al 14 aprile per inviare la candidatura a questa catena in Lombardia e serve solo il diploma

La catena di cui stiamo parlando è probabilmente la più famosa quando si pensa alla parola fast food. Mc Donald’s è un marchio che conosciamo praticamente tutti, ma anche un ambiente di lavoro dinamico e stimolante. La politica aziendale è incentrata sulla formazione e crescita lavorativa dei suoi dipendenti.

Nuova apertura di Milano Forze Armate

Per la nuova apertura in Lombardia è alla ricerca di 50 dipendenti per la posizione di Addetto ristorazione-crew. Il che significa che si potrà lavorare sia in cucina che in sala.

I requisiti per accedere alla selezione personale sono diploma di scuola superiore e ottime doti relazionali. Il personale dovrà saper lavorare in squadra e avere flessibilità per gli orari di lavoro. Infatti si richiede la disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, oltre che weekend e giorni festivi.

Come inviare la candidatura

Basterà cercare su Google “Mc Donald’s offerte di lavoro” e accedere alla pagina dedicata del sito ufficiale. Ricercare la posizione che ci interessa utilizzando i filtri o scorrere tutte le offerte disponibili. Infatti sono diverse le posizioni attualmente aperte a cui potersi candidare. Una volta scelta la posizione che ci interessa, in fondo alla pagina è presente il form da compilare. Ma si può anche effettuare tramite collegamento a LinkedIn o dal profilo registrato sul sito di Mc Donald’s.

Quindi, visto che c’è tempo fino al 14 aprile per inviare il CV meglio affrettarsi. Questa nuova apertura dà la possibilità di assunzione per molti lavoratori, ma non è l’unica. Mc Donald’s aprirà altri due nuovi ristoranti, un altro sempre in Lombardia, a Caponago. Ma anche uno in Toscana, a Val d’Elsa. In questi due casi, le scadenze per l’invio della candidatura sono rispettivamente 15 e 20 aprile.

