L’estate è ormai arrivata e chi sogna di trascorrere alcuni giorni in riva al mare non dovrà fare altro che scegliere la località. Dalla Liguria alla Sicilia, infatti, l’Italia non ha nulla da invidiare ai paradisi tropicali. In spiaggia, come in città, sono molte le donne che amano apparire eleganti e sofisticate. Al mare o in piscina l’obiettivo si potrà raggiungere scegliendo il costume più adatto alla propria fisicità. Non esiste il fisico da spiaggia e, a maggior ragione, non ha senso parlare di prova costume. Più che preoccuparsi degli sguardi altrui, infatti, sarebbe importante cercare di godersi al massimo il momento.

Tuttavia, proprio come per l’abbigliamento ci sono costumi che donano maggiormente ad alcune fisicità rispetto ad altre. Alcuni saranno perfetti per chi vuole camuffare un po’ di pancia mentre altri saranno da preferire per fare risaltare sedere o seno. Oggi ci si occuperà proprio di questo ultimo caso e dei costumi perfetti per chi ha un seno piccolo.

Per valorizzare il seno piccolo non solo bikini imbottiti ma anche il costume intero per camuffare la pancia e slanciare

Il seno piccolo permette una scelta molto ampia per quanto riguarda i costumi da bagno. Se le donne prosperose potrebbero faticare a trovare un costume adatto alla propria taglia, il problema non esisterà nel caso di seno piccolo. Si potrà variare tra diversi modelli a seconda che si voglia valorizzare o mettere in risalto il proprio décolleté. Si potranno scegliere bikini di diverso tipo, dai costumi imbottiti per dare volume a quelli con coppe triangolo magari con delle balze. Ci si potrà, poi, sbizzarrire con le fantasie e i colori. Dai fiori ai colori fluo tutto giocherà a favore della propria fisicità.

Per valorizzare il seno piccolo non solo bikini imbottiti dal momento che anche i costumi interi saranno perfetti. Sarà sufficiente sceglierli leggermente elaborati ed evitare quelli basic. Un buon esempio sono i costumi interi con laccetti o balze sul davanti che doneranno volume e renderanno armonica la figura. I costumi interi, poi, saranno ottimi anche per mascherare qualche chilo di troppo sulla pancia e slanciare. Da evitare, invece, la classica fascia che potrebbe schiacciare eccessivamente il seno riducendone il volume. Se proprio non se ne può fare a meno meglio scegliere fasce leggermente imbottite.

Cosa comprare

La scelta per le donne taglia XS è enorme, modelli come il triangolo push up proposto da Yamamay a circa 30 euro. Perfetto, poi, il triangolo imbottito di Calzedonia a 30 euro ma non solo. Alcuni modelli, poi, prevedono fasce imbottite sempre a 30 euro o costumi interi con inserti bianchi o rosa a 50 euro. Chi vuole spendere di meno potrà scegliere le fasce proposte da Zara a circa 20 euro.

