Il giorno più bello della nostra vita è arrivato, tutto sembra perfetto, gli invitanti sono trepidanti e mai come oggi vogliamo che tutto vada bene.

Dalla celebrazione in chiesa al festeggiamenti con grandi pranzi o cene, abbiamo organizzato ogni cosa nei minimi dettagli e con la massima precisione.

Abbiamo studiato minuziosamente la scelta di cibo, bevande e ornamenti e adesso il grande evento è finalmente arrivato. Tra le cose che più hanno richiesto il nostro tempo e la nostra attenzione, una riguarda certamente l’abito da sposa. Tanto sognato, cercato e desiderato, non vediamo l’ora di indossarlo sin dal giorno in cui l’abbiamo acquistato, se non addirittura da quando l’abbiamo adocchiato.

Proprio quando arriva il momento di indossarlo per poi sfoggiarlo davanti al futuro coniuge e non solo, però, bisogna stare attenti ad alcuni dettagli fondamentali.

Dettagli spesso sottovalutati ma che potrebbero costarci caro e portare l’abito bianco (e i nostri nervi) quasi alla rovina. Vediamo quali sono e scopriamo anche i passaggi da seguire e le disattenzioni da evitare per arrivare perfette all’altare, proprio come avevamo immaginato.

Tre regole d’oro da seguire prima, durante e dopo aver indossato l’abito da sposa per non rischiare un patatrac

Iniziamo dalla prima, come indossare il vestito. Molte probabilmente penseranno che la risposta sia scontata, ma in fondo non lo è affatto. Infatti, mai metterlo da sopra verso sotto, bensì al contrario.

Il motivo riguarda prevalentemente il trucco, che rischierebbe di macchiarlo completamente anche nei punti più evidenti.

Passiamo al secondo, da seguire durante l’intera mattinata o pomeriggio di preparazione: tenere lontano gli animali domestici. Non è certamente un atto di disaffezione nei loro confronti, ma un gesto per proteggere il nostro vestito e quindi la buona riuscita del matrimonio.

Infatti, cani e gatti potrebbero farci le feste giocherellando e saltellando verso di noi, con la probabilità di graffiare e strappare l’abito.

Andiamo al terzo consiglio che stavolta ha a che fare con il profumo. Mai metterlo dopo il vestito, perché lo si espone a potenziali macchie.

Meglio spruzzarne qualche goccia prima di vestirci e direttamente sulla pelle, non sul tessuto.

Ricordiamoci poi che con il caldo afoso di questo periodo, il profumo a contatto con il sudore rischia di irritare la pelle. Sarebbe preferibile dunque optare per un’acqua leggera e delicata.

Tre regole d’oro da seguire per un vestito impeccabile e un matrimonio principesco.

