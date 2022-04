L’Italia, con il suo immenso patrimonio artistico e naturalistico, è un vero gioiello da visitare in lungo e in largo. Lo sanno bene gli stranieri che ogni anno si riversano sulle nostre coste e nelle nostre città d’arte. Forse ne erano meno consapevoli gli italiani che, in seguito alla pandemia, hanno deciso di riscoprire proprio il Bel Paese.

Tra i luoghi più suggestivi da visitare possiamo citare la Sicilia con Cefalù e Caccamo, ma anche il Piemonte con la piccola Saluzzo. Oggi si tornerà in Sicilia alla scoperta della Riserva Naturale Orientata La Timpa, un luogo meraviglioso immerso nella natura nel comune di Arcireale. Una striscia di terra che si snoda da Acque Grandi sino alla frazione di Santa Maria degli Ammalati lungo la costa che da Catania porta a Riposto.

Chi cerca mare mozzafiato e panorami meravigliosi in Italia deve assolutamente visitare questo luogo molto suggestivo immerso nella natura

La Riserva Naturale Orientata La Timpa è una zona di origine lavica molto importante dal punto di vista naturalistico. Negli anni ’80 è stata inserita nell’elenco delle Riserve Naturali e dal 1999 è gestita in parte dalla Azienda regionale delle foreste demaniali. Molto caratteristica la flora ma anche la fauna presenti in questa zona. Da un lato troviamo garofanini, euforbia e l’asfodelo e dall’altra non mancano gli animali, dalla testuggine al falco pellegrino.

Per visitare l’area si consiglia di affidarsi a guide esperte, specialmente se non si ha dimestichezza con i sentieri. Infatti, la Riserva è suddivisa in dieci percorsi, i più conosciuti quelli di Gazzena, Acquegrandi, Chiazzette e Vecchia Ferrovia.

Percorsi immersi nella natura che permetteranno di ammirare la bellezza del paesaggio e diversi scorci molto suggestivi. Da Arcireale si può raggiungere il borgo di Santa Maria La Scala attraversando la zona centrale della Riserva sul sentiero delle Chiazzette. Oltre ad un platano molto antico si potranno ammirare anche il bastione del Tocco e la Cappella della Buona Nova. Un percorso molto suggestivo e silenzioso, lontano dalla folla e perfetto per essere esplorato in tranquillità.

Chi vuole potrà anche godersi il sole e il mare di questa zona, anche se ad aprile solo i più coraggiosi si getteranno in acqua. Infatti, chi cerca mare mozzafiato e panorami meravigliosi nel nostro Paese deve assolutamente visitare questo posto incredibile. Si consiglia di utilizzare calzature da trekking, molto più adatte per affrontare il percorso rispetto alle classiche scarpe da ginnastica.

