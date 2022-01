Le ultime tendenze in fatto di make up vogliono un occhio allungato e sguardi magnetici. Non è un caso che, tra le ultime mode trucco, ci sia proprio il “Fox-eye”, ovvero la tecnica che promette occhi da volpe. In questa tipologia di make up non solo l’occhio appare più aperto e lo sguardo più affusolato, ma anche la rima cigliare è più definita.

Eppure, questa non è l’unica tecnica esistente e non a tutte potrebbe piacere evidenziare il condotto lacrimale con l’eyeliner. Ebbene, per uno sguardo seduttivo non bastano quintali di mascara e ciglia belle, ma saper fare l’eyeliner sfumato in questo modo semplicissimo.

E, attenzione, ecco anche perché è sbagliato disfarsi del mascara quando sembra che sia finito.

I risultati di questa tecnica di trucco

Rispolveriamo la palette di ombretti con colori neutri, perché questo sfumato è la soluzione per occhi cadenti e a palla. Dopo averlo realizzato lo sguardo apparirà aperto e incredibilmente seducente. Non servirà neppure truccare la palpebra, perché è preferibile lasciarla neutra e focalizzare l’attenzione proprio sull’eyeliner.

Per eseguirla, occorreranno ombretti caldi, un eyeliner nero o marrone e un po’ di mascara. Ecco subito i procedimenti da seguire.

Per uno sguardo seduttivo non bastano quintali di mascara e ciglia belle, ma saper fare l’eyeliner sfumato in questo modo

Questa tecnica richiede innanzitutto una buona base di partenza. Sarà bene, quindi, usare un correttore full coverage, ovvero ad alta coprenza. Occorrerà stenderlo su tutta la palpebra superiore e coprire le occhiaie appena sotto quella inferiore. A proposito di occhiaie, ecco anche 3 curiosità sul correttore che rivoluzioneranno il proprio make up.

A questo punto, applicare dello scotch per mantenere pulito l’angolo esterno dell’occhio. Applicare un color sabbia molto naturale proprio sopra lo scotch, obliquamente. Con un pennello piatto sottile, come quello da sopracciglia, applicare un marroncino più caldo e scuro, in una striscia sottile appena sopra il nastro adesivo. Sfumare fino a metà occhio, in corrispondenza della pupilla.

Con un pennello a punta da eyeliner, prelevare un ombretto marrone scuro e applicarlo proprio sotto la striscia appena realizzata. Partendo dall’alto, dovrebbe potersi notare la scala di marroni, dal più chiaro al più scuro.

Gli ultimi passaggi

Questo è il momento di tirar via il nastro adesivo e il risultato sarà una riga di ombretto sfumato che ricorda un eyeliner tricolore. Completare con una o due passate di mascara. Ecco un make up pronto in appena 5 minuti.

