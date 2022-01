L’Epifania chiude il periodo delle feste natalizie e rappresenta un’altra occasione per abbandonarsi a ricette sfiziose prima di tornare ai ritmi di sempre. La portata che offre sicuramente tanta possibilità di stupire con originalità è l’antipasto. Questo apre pranzi e cene e chiarisce già che impronta prenderà l’intero menu.

Tanto per fare un esempio, un’idea potrebbe essere questa deliziosa torta salata da gustare calda e filante. Ma per qualcosa di più a tema con l’Epifania, ecco un antipasto con i fiocchi, che non deluderà nessuno.

Dunque, per estasiare vista e palato di tutti serviamo queste stuzzicanti scope della Befana pronte in 15 minuti di forno. La ricetta prevede di utilizzare la pasta sfoglia, che cuoce subito e regala la giusta croccantezza agli stucchini.

Gli ingredienti necessari per preparare questo antipasto originalissimo (per circa 20 stuzzichini)

un rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

2 etti di prosciutto cotto;

2 zucchine grandi;

latte q.b.;

2 tuorli d’uovo;

semi di papavero (o sesamo) q.b.;

sale q.b.;

stuzzicadenti per decorare.

Si prepara in pochi passaggi quest’antipasto dell’Epifania

Iniziare srotolando la pasta sfoglia sul piano di lavoro. Il consiglio è di prelevarla dal frigo almeno 10 minuti prima dell’utilizzo. Questo aiuterà la pasta sfoglia a non presentare le fastidiose spaccature una volta aperta.

Dalla sfoglia rettangolare, ricavare strisce larghe circa 7 o 8 centimetri e lunghe quanto tutta la pasta sfoglia. A questo punto, disporre su metà lunghezza di ogni striscia le zucchine a fette sottili e leggermente salate e, sopra, il prosciutto cotto. Poi, piegare ogni striscia su se stessa, perfettamente a metà nel senso della lunghezza. Incidere tanti piccoli taglietti orizzontali, senza mai arrivare alla fine per non tagliare la sfoglia definitivamente.

A questo punto, arrotolare la striscia su se stessa come a formare un rotolo, per circa 3 o 4 giri. Poi, tagliare definitivamente il piccolo rotolo e proseguire così per tutta la lunghezza della striscia. Da ogni striscia bisognerà ottenere 4 o 5 rotolini, simili proprio alle setole della scopa della befana.

Spennellarli con il tuorlo d’uovo e il latte ben amalgamati fra loro. Spolverare sull’estremità superiore dei semi di papavero e cuocere in forno ventilato, preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti.

Se le zucchine hanno un spessore maggiore, occorrerà prolungare leggermente il tempo di cottura. Una volta sfornati, aggiungere uno stuzzicadenti per simulare il manico della scopa.

