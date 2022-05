Per essere belli e attraenti oltre a mantenersi in forma mediante l’alimentazione e l’attività fisica è importante anche un viso ben curato. Con il make-up più adatto alle nostre esigenze e soprattutto all’età e un taglio di capelli adatto al nostro viso si è sicuramente sulla buona strada. Si pensi ad esempio che con tecniche, come il contouring si possono nascondere i difetti ed evidenziare i pregi. Infatti grazie al gioco di luci e ombre creato dalla terra e dall’illuminante un viso tondo può sembrare più snello.

Ma ciò che più colpisce del viso è sicuramente lo sguardo. Pertanto per renderlo affascinante e magnetico è importante avere sopracciglia perfette e curate che incorniciano gli occhi rendendoli più profondi. Per avere sopracciglia sempre in ordine e curate una tecnica cui ormai sempre più donne di ogni età ricorrono è il microblading. Questa è la soluzione ideale per definire il viso e dare profondità per lungo tempo. Si tratta di un trattamento estetico simile al tatuaggio che aiuta a correggere anche i difetti. Grazie a questa tecnica si ottiene un’arcata sopracciliare perfetta e del tutto naturale.

Per uno sguardo magnetico e sopracciglia perfette ecco il trucco che sta spopolando senza dolore e senza spendere troppo

Questo trattamento viene eseguito con uno strumento manuale di massima precisione che, con aghi piccolissimi, va a ricostruire l’arcata sopracciliare in maniera perfetta. Per quanto riguarda la durata, questa è soggettiva in quanto dipende dalla tipologia di pelle. Ad ogni modo, prima di sottoporsi al trattamento è importante rivolgersi ad un professionista che fornisca una consulenza sul tipo di trattamento da eseguire. Tuttavia per uno sguardo magnetico e sopracciglia perfette, oltre al microblading, sul mercato si trovano anche dei trucchi semplici e pratici senza spendere troppo.

Infatti non tutti hanno il coraggio o la possibilità di sottoporsi al microblading, ma grazie agli innumerevoli prodotti di cosmesi, il problema potrà facilmente risolversi. Il segreto per avere sopracciglia belle e curate è l’utilizzo della matita per le sopracciglia effetto pelo. Bisognerà stare attenti però al colore che dovrà essere il più simile a quello naturale in modo da aggiustare la linea e riempire gli spazi vuoti. Grazie alla forma della mina e della punta queste matite consentono di ricreare il disegno del pelo. Pertanto dopo aver truccato il nostro viso completo di ombretto e mascara, potremmo definire la forma delle sopracciglia. Inizialmente con la matita e poi applicando un gel trasparente per fissare il tutto.

