Temperature più alte, calde giornate di primavera e l’estate sempre più vicina, ci riportano con il pensiero alle meritate vacanze. Il team di ProiezionidiBorsa attento alle esigenze di chi vuole sentirsi sempre in ordine, anche in vacanza, quest’oggi illustra come fare. Se, infatti, non riusciamo a vederci con capelli al vento e uno stile un po’ selvaggio, esistono tantissimi modi per averli ordinati anche al mare. Ecco come avere capelli perfetti e sempre in ordine anche in spiaggia con questi trucchi pratici e veloci, per ogni tipo di lunghezza.

Cosa importantissima da sapere, che proprio come proteggiamo la pelle dai raggi del sole, è d’obbligo proteggere anche i capelli. Se non vogliamo ritrovarci a settembre con capelli secchi e bruciati dal sole. Pertanto, prima di esporci al sole, procuriamoci prodotti adatti alla protezione non solo della pelle ma anche dei nostri capelli.

Capelli perfetti e sempre in ordine anche in spiaggia con questi trucchi pratici e veloci per ogni tipo di lunghezza

Per avere capelli non solo protetti ma anche in ordine si può utilizzare una maschera o un olio protettivo sui capelli. Lo spray o la maschera applicati sui capelli umidi, lasceranno un effetto bagnato alla nostra chioma tenendoli tutti all’indietro. In questo modo saranno fermi, in ordine e protetti.

Altro rimedio è fare uno chignon, non troppo stretto per non stressare ulteriormente i capelli. Si ricorda che salsedine e sole rendono i capelli più secchi e quindi possono facilmente spezzarsi.

Lo chignon può farsi alto per chi ha capelli lunghi, o sulla nuca per tutte le lunghezze.

O ancora si può optare per un cerchietto o una fascia per capelli. Potremmo abbinare la fascia per capelli al colore o alla fantasia del costume, pareo o borsa per il mare, ed essere, oltre che ordinate, anche glamour.

