2 modi per preparare questi dolci con latte e uova, provenienti dal Belgio senza utilizzare la piastra

Ci sono molte ricette dedicate alla colazione. Cerchiamo sempre un nuovo modo di iniziare la giornata. A volte ci capita di andare anche oltre i confini nazionali nella nostra ricerca. É il caso di questo gustoso dessert che arriva direttamente dal Belgio. Parliamo dei waffles, delle cialde dalla forma rettangolare e spesso accompagnati da diversi condimenti.

Generalmente queste cialde vengono preparate con una piastra apposita, ma ci sono 2 modi per preparare questi dolci con latte e uova senza doverla comprare.

Ingredienti e preparazione

Per prima cosa raccogliamo tutti gli ingredienti:

100 g di burro fuso;

350 ml di latte;

240 g di farina;

50 g di zucchero;

2 uova;

un cucchiaio di lievito;

sale.

Iniziamo con il mettere in una ciotola la farina, lo zucchero, il sale e il lievito e mescoliamo. Separiamo i tuorli dagli albumi e versiamo questi ultimi in un altro contenitore. Mettiamo i tuorli all’interno della ciotola con la farina e mescoliamo. Aggiungiamo anche il latte e il burro fuso e mischiamo per creare un composto omogeneo. A parte, sbattiamo gli albumi con un frullatore elettrico o una frusta a mano in modo da farli diventare soffici. Infine aggiungiamoli al composto e mescoliamo ancora.

Adesso possiamo procedere in due modi. Il primo è quello di utilizzare una padella. Versiamo un goccio d’olio e scaldiamo bene. Versiamo un po’ di composto e dopo circa 30 secondi, disegniamo le griglie con un utensile, come per esempio una forchetta o un mestolo. Quando iniziamo a notare delle bolle sulla superficie, giriamo la cialda e ripetiamo l’operazione.

Il secondo metodo per cucinare le cialde è il forno. Infatti ci basterà uno stampo per i waffles in silicone. Preriscaldiamo il forno a 200°C e imburriamo gli stampi. Procediamo a versare il composto all’interno degli stampi e lasciamo in forno per circa 15 minuti. Quando notiamo che le cialde avranno assunto un colore dorato, tiriamo fuori i waffles e giriamoli. Mettiamoli nuovamente in forno per circa 5 o 10 minuti, fino a quando non saranno dorati.

Ecco che le nostre cialde sono pronte. Possiamo servirli con panna, gelato, ma anche con una marmellata fatta in casa. Questa ricetta è semplice e veloce per una colazione gustosa oppure per una merenda veloce.

