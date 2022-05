Quando si ha qualche chilo in più, per dimagrire non necessariamente devono eseguirsi diete drastiche. Anzi talvolta potrebbe bastare semplicemente modificare le abitudini a tavola e il proprio stile di vita. Ad esempio per perdere peso anche senza dieta si potrebbero consumare queste verdure ricche di fibre che sgonfiano pancia, fianchi e cosce. Altrimenti nei casi un po’ più complessi potrebbero non bastare 15 giorni per sgonfiare la pancia ma seguire un regime alimentare consigliato da un professionista. In taluni casi questa scelta potrebbe allungare la vita.

Ma se per snellire il proprio corpo bastano queste regole, cosa si può fare quando ad essere paffuto è il nostro viso? Non esiste infatti una dieta per dimagrire il viso e non sempre un viso paffuto è tipico di chi ha chili in più. Si può anche essere magre e avere un viso tondo. Ma oltre alla chirurgia estetica esistono rimedi più semplici e fattibili? Quali potrebbero essere?

Per snellire un viso tondo oltre al taglio di capelli giusto ecco 3 trucchi per sembrare anche più giovani

Sicuramente seguire un’alimentazione sana ed equilibrata può contribuire ad avere un fisico più asciutto e pertanto anche un viso più magro. Tuttavia un’alimentazione per perdere peso solo sul viso è alquanto improbabile. Esistono però diversi trucchi per snellire un viso tondo oltre ad un taglio di capelli adatto. La lunghezza e la forma dei capelli sicuramente aiutano tanto. Pertanto, si può optare per un taglio sfilato, con le lunghezze che incorniciano il viso e leggermente sulle spalle e una fila laterale. Ma oltre al taglio, ci viene in aiuto anche il make-up. In particolare il contouring per creare ombreggiature e punti luce che nascondono i difetti ed evidenziano i pregi.

Ciò di cui avremo bisogno è una terra opaca di uno o due toni più scura rispetto al proprio colore della pelle e di un illuminante. Con la terra pertanto si dovranno scurire i lati del volto, insistendo sotto gli zigomi, partendo dall’orecchio si dovrà sfumare diagonalmente verso le labbra. Insistere poi sulla linea che va dalle tempie alla mascella e sfumare verso l’esterno. A questo punto bisognerà applicare un velo di illuminante sul centro della fronte, zigomi e mento.

Per completare, basterà applicare la terra anche sui lati del naso e poi stenderla. Successivamente sulla parte centrale del naso si potrà aggiungere un po’ di illuminante. Un altro trucco è quello di evidenziare le sopracciglia e gli occhi con un ombretto vistoso come l’oro, il bronzo o il mattone. Per chi vuole osare ancor di più potrebbe utilizzare il nero, il viola, il blu o il verde. Infine se amiamo gli orecchini, quelli lunghi sono perfetti per creare un effetto allungato.

