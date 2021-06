In estate tra i vari piatti tipici da gustare non può di certo mancare il polpo nella sua versione ad insalata. Si può dire che l’insalata di polpo è una di quelle leccornie da gustarsi durante le stagioni calde tipica della cucina mediterranea.

Per questa ragione non può mai mancare per una cena o un pranzo a base di pesce. Lo si può considerare anche un piatto da antipasto da preparare in vari modi.

Per un’insalata di polpo gustosa e saporita ecco le 3 varianti da servire a tavola che profumano di mare fresco.

Le varianti e come condire l’insalata di polpo

Per non appesantire il palato e rinfrescarlo la prima variante da considerare è con le verdure. Poi si può anche condire l’insalata usando le patate lesse e tagliate a tocchetti e infine anche con le verdure a crudo e un po’ di pinzimonio.

Soprattutto quest’ultima versione è l’ideale se si è in riva al mare per la sua leggerezza e la si può portare ovunque. Come preparare l’insalata?

Ognuno ha ovviamente la propria ricetta ma il modo più comune è sicuramente quello che richiama la purezza del polpo. Per questa ragione l’insalata va condita con olio, prezzemolo e limone.

Altri modi davvero gustosi per preparare questo delizioso piatto

Non è l’unico sistema. Ad esempio, un’altra variante potrebbe essere quella di usare per l’insalata solo i tentacoli e il resto per un buonissimo sughetto dal gusto molto intenso.

Tornando alle varianti precedentemente accennate, il polpo si sposa benissimo con gli ingredienti di verdure come le zucchine oppure all’interno di un’insalata mista.

Quest’ultima composta da carote insieme ad altri tipi di pesci ma non solo. Si può usare la variante costituita da una semplice lattuga tipicamente estiva.

Bisogna però tenere presente che qualsiasi sia la variante, non si devono mai dimenticare due ingredienti fondamentali.

Ovvero l’uso dell’olio e del limone. Solo condita in questo modo si potrà assaporare il sapore unico del polpo. Ecco che per un’insalata di polpo gustosa e saporita ecco le 3 varianti da servire a tavola che profumano di mare fresco.