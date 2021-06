Ci sono buone probabilità che la Borsa americana possa iniziare questa settimana di contrattazione sui minimi e poi chiuderla sui massimi. Come al solito, le previsioni poi andranno monitorate day by day, ma le probabilità dettate “dai pattern grafici” in corso sono per un rialzo fino alla prima decade di agosto. Tutto quindi, rimane in accordo con la nostra previsione annuale.

Il nostro giudizio per la giornata odierna di contrattazione è il seguente:

Wall Street ora potrebbe accelerare al rialzo fino ad agosto con 2 titoli che potrebbero anche volare.

Cosa manterrà oggi intatta la nostra view settimanale?

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 33.872.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.355.

S&P 500

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.121.

Il titolo Orion Group Holdings (NYSE:ORN) ha chiuso l’ ultima giornata di contrattazione a 5,98 dollari. Fair value stimato in area 10,20 dollari. Dal punto di vista grafico, la tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 5,31 sono possibili ulteriori rialzi verso area 7,50 e poi 8,55/9,20 nei prossimi 3/6 mesi. Supporto di breve termine a 5,67.

Il titolo Jazz Pharmaceuticals ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 178,13. Fair value stimato in area 300 dollari. Dal punto di vista grafico, la tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 146 sono possibili ulteriori rialzi verso area 205 e poi 250 nei prossimi 3/6 mesi. Supporto di breve termine a 172,49.

Come al solito si procederà per step.