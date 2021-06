Quando ci si trova per la prima volta di fronte ad una lavatrice il rischio di rimanere disorientati è reale. Infatti, non è sufficiente inserire ammorbidente e detersivo per ottenere un buon risultato.

È necessario capire esattamente come funziona l’elettrodomestico e come utilizzare i prodotti di lavaggio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ammorbidente, detersivo e candeggina sono prodotti con diverse caratteristiche che devono essere utilizzati nel posto corretto.

Un consiglio che si vuole dare al Lettore è di leggere attentamente le istruzioni della lavatrice prima di procedere. Infatti, nel manuale troppo spesso dimenticato, è possibile ricavare tutte le informazioni necessarie al corretto funzionamento.

Capire una volta per tutte dove utilizzare ammorbidente, dove detersivo e dove candeggina è fondamentale per evitare danni al bucato o alla lavatrice. Ecco perché sembra banale ma molti quando usano la lavatrice commettono questo grave errore che mette in pericolo il bucato.

Ammorbidente, candeggina o detersivo?

La zona detersivi delle lavatrici più comuni è suddivisa, solitamente, in tre scomparti.

Un primo cassettino, indicato con 1, è quello che viene utilizzato per il detersivo della fase di prelavaggio. Non è frequentemente usato ma è bene saperlo.

Il secondo scomparto, invece, è indicato con il numero 2 e andrà riempito con il detersivo liquido o in polvere nella fase di lavaggio.

Una terza zona, poi, più piccola è indicata con un fiorellino stilizzato a rappresentare l’ammorbidente. Già dalle dimensioni ci rendiamo conto che non è necessario utilizzate litri di ammorbidente, ne bastano piccole quantità.

Questo anche perché un eccesso di ammorbidente potrebbe rendere i capi troppo profumati.

Alcune lavatrici, poi, hanno un quarto cassetto per la candeggina o per i prodotti per la pulizia dell’elettrodomestico.

Nel caso in cui mancasse questa zona e si avesse la necessità di utilizzare la candeggina si consiglia di inserirla nello scomparto dell’ammorbidente.

Se, poi, servisse anche l’ammorbidente inserire la candeggina nello scomparto del prelavaggio.

Dosi

In ogni scomparto, poi, si troverà il livello massimo di prodotto da utilizzare indicato con la parola MAX. Sarebbe preferibile non oltrepassare mai questa linea perché troppo detersivo potrebbe creare un eccesso di schiuma. Se si ha difficoltà a dosare correttamente i prodotti si consiglia l’acquisto di un dosatore.

Ecco perché sembra banale ma molti quando usano la lavatrice commettono questo grave errore che mette in pericolo il bucato.

Per liberarsi di un fastidioso problema che rovina il bucato in lavatrice si consiglia questa lettura.