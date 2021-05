In estate arriva il momento di sperimentare dei piatti freschi e gustosi. Tante sono le alternative dalla pasta fredda alle insalate. In queste giornate calde, un alimento che è spesso molto consumato è anche il pane.

Può succedere, infatti, che una parte di questo non venga usato, diventando secco e di conseguenza viene buttato nella spazzatura. Sarebbe un grave errore perché esiste un modo per poterlo riutilizzare creando una pietanza unica.

Ecco un trucco per riciclare in modo gustoso e particolare del pane secco per evitare di buttarlo con questa speciale ricetta. Nelle prossime righe scopriremo come, partendo dal pane secco e vecchio, si può creare la panzanella.

La panzanella, storia ed ingredienti

È un piatto tipico dell’Italia centrale, nato proprio dall’esigenza di riciclare il pane vecchio. Questa esigenza ha portato anche alla creazione delle friselle cioè pagnotte tonde tagliate a metà e fatte essiccare in forno per avere una consistenza tipica del biscotto.

Si possono usare queste per preparare la panzanella oppure si possono sostituire con il pane pugliese o toscano secco. È un piatto che richiede circa 10 minuti di lavorazione e 20 minuti di riposo.

Quindi lo si può preparare velocemente in circa 30 minuti per servirlo a tavola. Ecco che cosa serve per fare la panzanella per 4 persone. Come detto il pane secco o le friselle grosse (3 andranno bene), poi 200 grammi di pomodori maturi, 1 cetriolo e 1 ciuffo di generoso di basilico.

Infine, 1 cipolla rossa, 30 Cc di olio extravergine di oliva e 200 Cc di aceto. Preparati gli ingredienti ecco come si dovrà procedere.

I passaggi della ricetta

Innanzitutto, bisogna mettere il pane secco o le friselle a bagno con ½ litro di acqua insieme all’aceto, immergendoli completamente ma senza che diventino zuppe. Dopo un poco la loro consistenza diverrà molle ma non spappolate.

Per questo il passo successivo è usare le mani per sbriciolarle e trasferire l’impasto in un’insalatiera bella grande strizzandole se necessario. Fatto questo si passa alle verdure che devono essere lavate e tagliate in modo sottile. Poi si devono prendere i pomodori, condirli con sale e olio mescolare bene aggiungendo anche il cetriolo (tagliato) e infine il basilico.

Ecco pronta la Panzanella bella fresca e se si vuole si può anche aggiungere un tocco di olio piccante per dare più gusto.

Quindi ecco un trucco per riciclare in modo gustoso e particolare del pane secco per evitare di buttarlo con questa speciale ricetta.