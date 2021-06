È uno dei frutti di mare più gustosi e saporiti che possiamo mangiare ed è buonissimo senza necessitare di particolari alterazioni da ricette varie. Tuttavia, semplicemente per proporre al nostro palato gusti e versioni differenti possiamo provare quest’insalata di cozze con finocchio e vino bianco.

Per iniziare è importante rivolgerci ad un pescivendolo di fiducia per un prodotto freschissimo. La ricetta che proponiamo può anticipare un’ottima pasta fredda dal sapore e soprattutto dai tempi di preparazione, molto estiva. Possiamo leggere e approfondire al seguente link: ecco cosa possiamo aggiungere per dare un gusto eccelso alla nostra pasta fredda al salmone pronta in pochi minuti.

Addentriamoci nel vivo e scopriamo gli ingredienti e le quantità utili per quattro persone:

a) 1 kg di cozze pulite;

b) due finocchi;

c) mezza cipolla;

d) mezzo bicchiere di vino bianco;

e) un tronchetto di sedano;

f) un ciuffo di prezzemolo;

g) olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Preparazione

Per un’insalata di cozze originale basta usare questo ingrediente a cui pochi pensano, che come anticipato è il finocchio. Prima di arrivare al condimento però partiamo dall’inizio.

Se le cozze non sono bene pulite, provvediamo noi e con una spazzola dura rimuoviamo energicamente eventuali filamenti vegetali. Risciacquiamo il tutto con cura avendo premura di non lasciare residui.

A parte tagliamo a striscioline la cipolla e il sedano e facciamoli soffriggere brevemente in una padella.

Uniamo le cozze e sfumiamo col vino bianco per circa 2-3 minuti di cottura. Spegniamo la fiamma e coliamo il sughetto che lasceremo da parte.

Sgusciamo le cozze senza considerare quelle che non si sono aperte, che vanno buttate.

Il tocco originale

A questo punto, per un’insalata di cozze del tutto particolare, ricorriamo al nostro ingrediente “speciale”: il finocchio. Lo puliamo della parte verde e lo laviamo molto bene dopo averlo affettato. Non lasceremo alcun residuo d’acqua ma lo uniamo al prezzemolo tagliuzzato.

Fatto questo, poniamo le cozze in una pirofila e uniamo i finocchi a striscioline, un filo d’olio e una spruzzatina di pepe con pochissimo sale.

Quando impiattiamo uniamo un pochino del sughetto inziale, quello sfumato con vino bianco.

Sarà un piatto davvero succulento per una ricetta che non abbandoneremo più.