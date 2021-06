Nel periodo estivo il consumo di pesce e crostacei aumenta in modo esponenziale. Una bella frittura di pesce o delle crudités sono l’ideale in una sera d’estate. Che si mangi al ristorante o si decida di prepararle in casa. Ma è soprattutto quando andiamo in pescheria o al supermercato che può succedere di essere imbrogliati. Infatti, può capitare che qualche furbetto provi a venderci pesce non fresco cercando di convincerci che sia appena pescato. Quindi, per evitare imbrogli e mangiare sempre prodotti di qualità bisogna fare attenzione. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa svelerà quali sono le caratteristiche da controllare quando si tratta di crostacei.

Pesce decongelato, fresco e abbattuto

La normativa europea disciplina la tracciabilità dei prodotti ittici. È possibile consultare sul sito della Guardia Costiera quali sono le informazioni che devono essere riportate in etichetta. Il pesce decongelato non si può ricongelare. Il pescato fresco invece, più costoso in genere, può essere congelato e conservato. Il pesce pensato per essere consumato crudo deve essere assolutamente abbattuto prima del consumo.

Ecco 3 consigli utili per riconoscere mazzancolle e crostacei freschi per non farci fregare

Le mazzancolle vengono pescate soprattutto nell’Adriatico. A differenza dei gamberi che provengono di solito dall’Atlantico o dal Pacifico. Quindi, già la provenienza è un fattore da considerare. Per accertarci che siano fresche sicuramente l’odore è fondamentale. Deve essere di mare, ma non troppo pungente.

Ora usiamo il tatto. Infatti, tastando tra le mani una mazzancolla si può capire se sia fresca o meno. La polpa deve essere soda, non molliccia. Se vediamo che tende a sfaldarsi significa che il prodotto è stato quasi certamente decongelato.

Per finire controlliamo il colore del carapace e della testa

Se sono scuri con delle macchie tendenti al nero non si tratta di un prodotto fresco. La mazzancolla è stata decongelata e probabilmente anche da un po’. Il carapace deve essere quasi trasparente. Se vediamo che la polpa è un po’ rosata significa che è stato precotto leggermente. E non dimentichiamo gli occhi, devono essere lucidi e grandi in un prodotto fresco.

Ed ecco 3 consigli utili per riconoscere mazzancolle e crostacei freschi per non farci fregare. Questi consigli sono utili per tutti i crostacei in generale. Per pesci come spigola, trota o merluzzo sono altri i metodi da usare. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Facciamo molta attenzione a questi importanti particolari che ci aiutano a distinguere il pesce fresco da quello congelato”.