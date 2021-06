Per poter stupire i nostri amici in estate ma soprattutto per un piatto gustoso da consumare freddo, possiamo optare per la classica pasta fredda al salmone. Ci sono varie versioni che differiscono di poco rispetto alla ricetta base.

Aggiungeremo un ingrediente in più e diverso dal solito per rendere speciale un piatto di per sé molto semplice e veloce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco cosa possiamo aggiungere per dare un gusto eccelso alla nostra pasta fredda al salmone pronta in pochi minuti

Agli ingredienti che riportiamo di seguito, possiamo aggiungere un tocco esotico molto gustoso: l’avocado. Il frutto, che ha origine nelle Americhe, oltre all’ottimo gusto è anche ricco di acido oleico omega 9, che è lo stesso grasso che troviamo nell’olio extravergine d’oliva.

Inoltre, contiene fibre e non contiene colesterolo, né lattosio e nemmeno glutine. È ricco di potassio, magnesio, zinco, manganese e fosforo: quindi si tratta di un ottimo alleato contro la perdita di sali cui andiamo incontro in estate. E poi colora la nostra ricetta. Vediamo come procedere.

Ingredienti per 4 persone

a) Farfalle, 350-380 grammi;

b) un filetto di salmone di circa 500 grammi;

c) mezzo limone;

d) sale e olio d’extravergine d’oliva

Preparazione

Pensiamo prima al salmone. Tagliamolo a fettine e poi a tocchetti e facciamolo rosolare per una manciata di minuti in una padella con olio extravergine d’oliva. Insaporiamo con il sale e lasciamo da parte.

Ed ecco cosa possiamo aggiungere per dare un gusto eccelso alla nostra pasta fredda al salmone pronta in pochi minuti. Prepariamo l’avocado. Puliamo privandolo della buccia esterna, togliamo il nocciolo centrale e poi tagliamo a pezzetti.

Frulliamo il frutto in un mixer e aggiungiamo il succo di mezzo limone e mixiamo ancora un po’. Togliamo il nostro composto e uniamolo al salmone già preparato e cotto.

Nel frattempo portiamo ad ebollizione l’acqua e cuciniamo la pasta. Appena colata versiamo un filo d’olio e lasciamo raffreddare.

A seguire aggiungiamo la crema che comprende salmone e avocado. Il nostro piatto estivo e veloce è pronto per essere servito.

Per chiudere il pasto possiamo servire la nostra pizza di anguria che troviamo al seguente link.