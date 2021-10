Utilizzare degli smalti colorati è sempre utile per sfoggiare delle unghie alla moda. I colori autunnali variano molto ma si può puntare anche su qualcosa di più audace.

Si era parlato in precedenza di questa nuova coloratissima manicure. È perfetta per l’autunno e spopola anche tra le influencer più famose.

Ma anche se lo smalto può abbellire le mani, le unghie possono rovinarsi e macchiarsi. Addirittura, alcuni colori più scuri possono scolorirle. Come fare a liberarsi di questo problema?

Questa volta si avrà la possibilità di scoprire un incredibile trucchetto che renderà le unghie subito più belle.

Per unghie sempre stupende e mai scolorite basta solo un incredibile trucchetto strabiliante

A tutti piace prendersi cura del proprio aspetto. E molto spesso anche il make up può fare la differenza.

Sicuramente si cerca di puntare principalmente sull’abbigliamento. Anche se per essere sempre alla moda in autunno potrebbe bastare questo semplice vestito.

Ma se si parla di mani e unghie, si sa davvero come fare per farle splendere meravigliosamente?

Le macchie causate dagli smalti potrebbero rovinarle e renderle molto brutte. Per evitare ciò è sempre meglio applicare uno strato di base trasparente sulle unghie. Così queste verranno protette da eventuali pigmenti troppo invasivi.

E se invece le unghie sono scolorite nonostante si sia fatta attenzione a non rovinarle? Come farle tornare belle e lucenti?

Per unghie sempre stupende e mai scolorite basta solo un incredibile trucchetto strabiliante. Servirà solo utilizzare una pastiglia per la pulizia della dentiera.

Insieme a questa serviranno anche una ciotola di plastica e uno spazzolino da denti che non usiamo più.

Per completare l’opera serviranno, poi, anche qualche goccia di olio essenziale di lavanda ed un asciugamano. Infine, dello smalto per unghie.

Come procedere

Innanzitutto, si dovrà togliere i residui di smalto ancora presenti sulle unghie e poi lavarsi le mani.

Poi si riempirà la ciotola con dell’acqua calda e si dovrà mettere la pastiglia per la pulizia della dentiera. Ovviamente la compressa inizierà a frizzare, ma sarà tutto normale.

Dopodiché si potranno immergere le mani nel contenitore. Sarà fondamentale tenerle immerse per almeno 20 minuti. Quindi, passato questo tempo, si utilizzerà lo spazzolino morbido per strofinare con cura le unghie scolorite.

Infine, con l’aiuto dell’olio si andrà a massaggiare l’unghia con movimenti circolari. E con l’asciugamano si potrà togliere l’olio in eccesso. Questo piacevole massaggio profumato sarà utile anche per le mani. E stimolerà il flusso sanguigno che aiuterà a far tornare le unghie belle e rosate.

Ricordiamo che è importante testare sempre qualsiasi prodotto, anche se naturale, su una piccola porzione di pelle prima dell’uso per evitare possibili reazioni allergiche.