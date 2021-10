Chi soffre della cosiddetta ritenzione idrica sta abbandonando per sua fortuna il momento più critico dell’anno. È l’estate, infatti complice il gran caldo, il momento in cui c’è la massima vasodilatazione nell’organismo, col conseguente ristagno di liquidi. Momenti particolarmente difficili perché le gambe si fanno pesanti e compare massicciamente la tanto odiata cellulite. E, proprio a tal proposito, ecco come combattere la pesantezza delle gambe con 1 gesto rilassante e 1 validissimo prodotto naturale. Vedremo invece in questo articolo delle idee per combattere la ritenzione idrica e respingere la cellulite con questi 4 straordinari frutti.

La ritenzione vive anche di queste abitudini scorrette

La ritenzione idrica solitamente vive e si nutre delle nostre cattive abitudini, soprattutto:

fumo;

scarsa mobilità e troppa sedentarietà;

dieta poco equilibrata senza frutta e verdura in abbondanza;

scarso apporto di acqua e liquidi benefici come tisane e decotti;

troppo sale nei cibi.

Combattere la ritenzione idrica e respingere la cellulite con questi 4 straordinari frutti

Adesso che abbiamo ripreso ad andare al ristorante, al momento del dessert, scegliamo pure l’ananas. Quasi sempre presente assieme alla macedonia, questo frutto tropicale contiene una sostanza che si chiama bromelina. Un enzima che non funziona solo come antibiotico contro le infiammazioni, ma anche come aiuto per la digestione.

Quando parliamo di frutti benefici, come non citare anche in questo caso la mela, che grazie ai suoi nutrienti, è un valido aiuto contro la ritenzione idrica. In modo particolare la ricchezza di potassio che è proprio assieme all’acqua il maggiore spauracchio della cellulite. Regolando inoltre correttamente digestione e diuresi, la mela elimina acqua e tossine in eccesso.

Mirtilli e ribes

Ecco altri benefici alleati nella lotta alla ritenzione idrica: i frutti di bosco. In modo particolare il ribes e i mirtilli. Il primo è davvero ricco di vitamina C, ma anche di minerali assolutamente importanti come il ferro e il potassio. L’azione di questi nutrienti si concentra soprattutto sulla circolazione sanguigna e sul rinforzo dei capillari. Attenzione però che il ribes ha anche una controindicazione importante: aumenta la pressione arteriosa. Quindi, prima di assumerlo, consultiamo il nostro medico.

Benefici sono anche i mirtilli veri e propri spazzini dei liquidi in eccesso. Ricchissimi di antiossidanti sono i migliori alleati della nostra salute nel contrastare efficacemente i radicali liberi.

