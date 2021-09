Che sia di un uomo o di una donna, una mano curata è un buon biglietto da visita da portare con se insieme a un bel sorriso. Nulla di sbagliato nel voler curarsi anche se si è uomini e si fanno lavori manuali e non da ufficio. Una buona presentazione con una stretta di mano, morbida e ben curata, può solo lasciare una bella impressione.

Molte persone cercano costantemente svariati metodi casalinghi senza ottenere risultati. Ma con questi 5 efficaci trucchi sarà un gioco da ragazzi rafforzare le unghie prima o dopo la manicure rendendole belle e seducenti.

I segreti che ognuno di noi dovrebbe conoscere per sedurre con una stretta di mano

Le mani sono uno strumento che abbiamo per conversare, per lavorare, per mangiare e per fare davvero molte altre cose. Delle mani ben curate sono una marcia in più e possono aiutarci ad essere più forti e sicuri di noi.

Ecco perché un po’ tutti dovremmo ricordarci che oltre la pelle del viso, dei capelli e anche del trucco, bisogna curare anche questa parte del corpo che spesso viene trascurata.

Con delle giuste dritte, anche per la manicure fatta in casa, si possono ottenere grandi risultati in pochissimo tempo e non occorre che provarci. Con questi semplici suggerimenti, si potranno rinforzare le unghie rendendole belle e pronte per la prossima applicazione di smalto.

5 semplici ma efficaci trucchi per rafforzare le unghie prima e dopo la manicure

La prima cosa da fare è idratare e rinforzare la pelle le unghie delle mani, passando con movimenti circolatori una buona crema sulla mano e sulle unghie. La crema dovrà avere come ingredienti ad esempio, la cheratina che è un rinforzante ed un emolliente come la vasellina. In questo modo le unghie e le mani avranno un aspetto curato fin da subito.

Dopo aver fatto il primo passaggio fondamentale, bisogna prendere l’olio per le cuticole e andare a massaggiare con movimenti circolatori le cuticole e le unghie. In questo modo si aumenterà l’idratazione e si darà una spinta in più alla crescita delle unghie. L’olio per le cuticole dovrà essere molto nutriente, quindi con estratti ad esempio di mandorle o di jojoba.

Arrivati fin qui, bisogna preservare le unghie il più possibile da smalti o solventi troppo aggressivi per non indebolirle. Bisogna fare una scelta sana e ragionevole senza pretendere troppo. Evitare il più possibile smalti o gel che non siano affidabili e utilizzare solventi delicati.

Dopo aver fatto questa scelta, passare ad un rinforzante per il trattamento di unghie secche o che si spezzano. Questo dovrà essere utilizzato come un vero e proprio smalto e sarà un ottimo rivestimento per proteggere le unghie dai fattori esterni. Farà anche da base se si vuole procedere nel passare uno smalto colorato.

Infine oltre che all’esterno, bisogna agire dall’interno con gli integratori studiati per rendere le unghie belle e sane. Inoltre ci sono anche degli alimenti come le verdure, le uova, le noci, mandole e molti altri che sono indicati allo scopo.

Infine, conviene non dimenticare di mantenere le unghie ben tagliate e di indossare dei guanti protettivi all’occorrenza come per le faccende domestiche. Prevenire è meglio che curare.