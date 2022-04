In data 22 febbraio di quest’anno abbiamo scritto Crisi e panico sui mercati ma dove sono dirette le Borse mondiali? e in quella data abbiamo definito i seguenti livelli di prezzo rettificati rispetto alla nostra previsione dei prezzi annuali fatta in data 19 dicembre dello scorso anno.

Ecco gli obiettivi sui quali in quella data avevamo aggiustato il tiro rispetto a dicembre:

Dax Future

Ultimo prezzo 14.325

Obiettivo primo: 14.000

Obiettivo secondo: 12.746

Obiettivo terzo: 10.558.

Eurostoxx Future

Ultimo prezzo 3.880

Obiettivo primo: 3.760

Obiettivo secondo: 3.400

Obiettivo terzo: 2.700.

Ftse Mib Future

Ultimo prezzo 25.540

Obiettivo primo: 23.700

Obiettivo secondo: 21.100

Obiettivo terzo: 16.400

S&P 500 Index

Ultimo prezzo 4.348,87

Obiettivo primo: 4.340

Obiettivo secondo: 4.050

Obiettivo terzo: 3.600

Nelle serie storiche l’80% dei ribassi si è fermato fra obiettivo primo e secondo. Il 10% verso obiettivo 3, il 10% ha sforato anche del 20% obiettivo 3.

Il minimo annuale e quello decennale dei mercati sono stati probabilmente segnati qualunque cosa potrebbe accadere da ora in poi?

Le nostre proiezioni annuali per il 2022 con l’andamento del grafico delle Borse mondiali aggiornato al giorno 1 aprile

Fra il 7 e il 9 marzo, sulla scadenza del nostro setup si è formata un’automodifica dello scenario che ha portato al rialzo fino ai giorni scorsi. Alla luce dei questo movimento, sono state aggiornate come segue le nostre proiezioni per l’anno 2022. Il massimo annuale ora dovrebbe formarsi fra novembre e dicembre, probabilmente in quest’ultimo mese.

Il minimo annuale e quello decennale dei mercati sono stati probabilmente segnati qualunque cosa potrebbe accadere da ora in poi?

La nostra prevsione è in linea con il frattale decennale, che ravvisa elevate probabilità che l’anno in corso sia di ripartenza e che lascerà probabilmente alle spalle il minimo del 2021/2030.



Quali sono gli obiettivi di massimo che dovrebbero essere raggiunti entro il mese di dicembre?

Dax Future

area dei massimi 17.821/18.607

Eurostoxx Future

area dei massimi 4.922/5.209

Ftse Mib Future

area dei massimi 32.605/33.245

S&P 500

area dei massimi 5.311/5.505.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e seguiremo di giorno in giorno questo percorso campione definito.