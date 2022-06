In particolare in estate, non vogliamo sovraccaricare le nostre unghie. A causa di frequenti viaggi al mare oppure lavori in giardino, si può facilmente rovinare la nostra manicure. Non solo, molti preferiscono un metodo più naturale, che evita di utilizzare prodotti aggressivi, per le proprie unghie. Infatti, queste potrebbero essersi rovinate a causa di frequente uso di gel e smalto. C’è, però, una soluzione adatta sia a uomini che donne per avere delle unghie perfette tutto l’anno.

Si tratta della manicure californiana, un metodo molto popolare soprattutto durante la bella stagione. Molto facile da fare in casa, questo trattamento utilizza pochi prodotti e renderà le nostre unghie lucide.

Per unghie lucide e belle tutto l’anno ecco una tecnica che si può fare in casa usando pochi prodotti

La manicure californiana è una tecnica che rende le proprie unghie lucide effettuando un peeling. Grazie alla profonda idratazione e al profondo nutrimento, donerà un aspetto naturale e sano alle nostre unghie. Questo trattamento è adatto a tutti e può durare anche a lungo. Ci vorranno solo pochi ingredienti e passaggi. Per prima cosa raccogliamo ciò che ci serve:

crema nutriente per le unghie;

bastoncini di legno d’arancio;

nail buffer a 3 facce;

crema idratante per le mani.

Per prima cosa, massaggiamo con cura la crema sulle mani. In particolare, dedichiamoci alla zona delle unghie e della pelle che le circonda. Effettuiamo dei movimenti circolari e continuiamo per diverso tempo. Questo passaggio è estremamente importante ed è anche una forma di rilassamento. Quando noteremo che la crema è stata assorbita in profondità, dovremo rimuovere le cuticole. Con un bastoncino di legno d’arancio, cerchiamo di spingere la zona indietro verso la base dell’unghia. Grazie alla crema, le cuticole si saranno ammorbidite e quindi non avremo difficoltà a toglierle. Cerchiamo di essere, però, meno aggressivi possibile.

Uno strumento facile da utilizzare

Eliminiamo ogni residuo di crema rimasto e passiamo all’utilizzo del nail buffer. Grazie a questo strumento limeremo le unghie. Per prima cosa, utilizzando il lato 1, accorciamo le unghie, limando sempre nella stessa direzione. Possiamo dare la forma che più ci piace, ovale o squadrata. Successivamente, con il lato 2 levighiamo le unghie, eliminando tutte le imperfezioni eventuali della limatura. Infine, con il lato 3 potremmo lucidare le nostre unghie, passando lo strumento su tutta la superficie. Siamo sempre delicati ed evitiamo di premere o sfregare eccessivamente.

Quando avremo completato tutti i passaggi, mettiamo una crema idratante sulle mani e massaggiamo con cura. Per unghie lucide e belle tutto l’anno, basteranno questi veloci e semplici passaggi. Il tutto comodamente seduti sul divano di casa.

