Fare la valigia prima di partire per le ferie è uno dei momenti più stressanti di tutte le vacanze. Oltre allo stretto indispensabile (vestiti, cosmetici, elettronica) ci sono sempre mille oggettini che dobbiamo ricordarci di portare e puntualmente ne dimentichiamo qualcuno. Un consiglio per non dimenticare nulla prima di partire per le vacanze è quello di avere sempre una lista a portata di mano, magari sul telefono, a cui possiamo aggiungere degli oggetti non appena ci vengono in mente. Se non ce li segniamo subito è molto probabile che ci sfuggano di mente e che quindi li dimenticheremo al momento di fare la valigia. Cominciamo quindi la nostra lista con questi cinque oggetti che le persone dimenticano più spesso quando è il momento di fare la valigia.

Uno spuntino per il viaggio

La vacanza andrà bene solo se inizia col piede giusto. Quante volte ci siamo ritrovati in treno o in aereo con lo stomaco che brontola senza aver pensato di portarci uno spuntino? Sembra una cosa da niente, ma uno spuntino pronto durante il viaggio renderà lo spostamento meno stressante, più piacevole e più rilassante. Non dimentichiamo anche una borraccia con l’acqua.

Sono questi i cinque oggetti che dimentichiamo più spesso quando andiamo in vacanza per poi pentircene

Il secondo oggetto che troppe persone dimenticano è il cappello. Conosciamo tutti l’importanza della protezione solare durante tutto l’anno ma specialmente in vacanza quando passeremo molto tempo all’aperto e sotto il sole. Un buon cappello a falda larga è indispensabile per tutti, in particolare per i signori che cominciano a perdere i capelli. Estraiamo quindi il cappello di paglia dall’armadio, puliamolo con la tecnica giusta e indossiamolo subito.

Antizecche e antizanzare

Purtroppo le zecche e le zanzare sono una piaga con cui dobbiamo fare i conti quasi ovunque. Oltre ad essere una vera seccatura, soprattutto di notte, potrebbero anche essere pericolose e trasmettere delle malattie. Teniamo sempre in borsa un buon antizecche e antizanzare. Non vogliamo che la nostra cenetta romantica in un ristorante all’aperto venga rovinata da quegli odiosi succhiasangue.

Penna e taccuino da non dimenticare

Un tempo immancabili accessori di ogni viaggiatore, penna e taccuino oggi sono passati di moda. Ma è un peccato. Non servono solo per tenere un diario di viaggio, ma anche per prendere appunti o per lasciare biglietti.

Una buona playlist musicale

Sono questi i cinque oggetti che dimentichiamo più spesso. Il quinto non è un vero e proprio “oggetto”, ma certamente è qualcosa di indispensabile in ogni viaggio: la buona musica. Prepariamo in anticipo una playlist che potremo goderci durante il viaggio, soprattutto se si tratta di una vacanza con gli amici.

