Il Natale è alle porte e i preparativi sono già iniziati. Abbiamo sistemato albero e presepe e sappiamo cosa cucinare per il grande giorno. Ma abbiamo già qualche idea di come abbellirci per l’occasione?

Per fare colpo sugli ospiti e venire al meglio nelle foto ricordo è importante optare per il giusto look. In caso di dubbi sull’abbigliamento dovremmo sapere che è questo il colore sfavillante e alla moda da sfoggiare nelle feste.

E per quanto riguarda il trucco? Un buon make up è fondamentale per essere davvero perfette. Mascara e fondotinta sono alleati preziosi, ma se vogliamo mettere il punto esclamativo sul nostro aspetto non possiamo rinunciare a delle magnifiche unghie a tema.

Ecco l’occorrente

Con il giusto smalto e qualche piccolo ritocco qua e là, possiamo ottenere facilmente anche da casa delle unghie favolose. In particolare, oggi vogliamo fornire un’idea strabiliante e velocissima per la nostra cosmesi.

In pochi passi avremo delle unghie da urlo che ricorderanno l’atmosfera natalizia e delle quali difficilmente ci stancheremo. Ecco come fare.

Per mettere in pratica la nostra idea ci basteranno pochissimi prodotti di bellezza, tutti facilmente reperibili nei negozi. In particolare, avremo bisogno di uno smalto rosso intenso, uno smalto bianco opaco, uno smalto oro con glitter, uno smalto trasparente lucido e qualche stencil.

Per unghie briose, eleganti e decorate seguiamo questa fantastica idea natalizia di manicure

Per prima cosa dovremo preparare le unghie al trattamento. Togliamo l’eventuale smalto rimasto con un dischetto di cotone bagnato di acetone. Se necessario limiamole e leviamo le pellicine sottostanti.

Ora siamo pronte per cominciare. Iniziamo distribuendo una base trasparente, che proteggerà le unghie e aumenterà l’efficacia del trucco. Aspettiamo qualche secondo, poi procediamo con una prima passata di smalto rosso su indice e mignolo.

Partiamo dal centro per poi spostarci verso i lati dell’unghia. Ripetiamo il procedimento una seconda volta. Dopodiché, allo stesso modo passiamo lo smalto oro sul medio e quello bianco sull’anulare.

Una volta asciutto potremo applicare gli stencil a tema. Per esempio, scegliamone qualcuno che raffiguri una renna, dei fiocchi di neve o un grazioso abete. Facciamo una leggera pressione per assicurarci che l’adesivo aderisca perfettamente.

A completamento dell’opera distribuiamo un po’ di smalto lucido trasparente su ciascuna unghia. Ed ecco che avremo terminato il nostro stupendo make up festivo. Per unghie briose, eleganti e decorate seguiamo questa fantastica idea natalizia di manicure e non ce ne pentiremo.