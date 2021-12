Una delle attività da fare insieme a tutta la famiglia a Natale è di sicuro la preparazione dei biscotti. Ogni famiglia ha le proprie ricette e tradizioni. Oltre a gustarli durante tutto il periodo festivo, si è diffusa sempre più negli ultimi anni una bella usanza. Si preparano i propri biscotti in barattolo, adornato con fiocchetti e nastrini, e si scambiano fra parenti ed amici. Una delle ricette che sta facendo il giro del web è quella dei meravigliosi Snowball cookies. Questa ricetta mutuata dalla pasticceria americana è davvero irresistibile. Queste dolci nuvole bianche sono morbidissime e si sciolgono letteralmente in bocca. Soprattutto sono adatti a chi è intollerante a uova e lievito.

Senza uova e lievito, ecco la ricetta originale dei deliziosi biscotti palla di neve che farà furore a Natale

Vediamo, quindi, gli ingredienti:

230 grammi di burro ammorbidito;

80 grammi di zucchero a velo;

una fialetta di aroma di vaniglia;

250 grammi di farina tipo 0;

75 grammi di noci tritate finemente;

una punta di cucchiaino di sale;

zucchero a velo per guarnire.

Un chiarimento in merito alle noci: in Italia la trasposizione della ricetta vede in molti casi la sostituzione delle noci con le mandorle. Questo è una scelta personale naturalmente. Indichiamo però che la ricetta americana originale usa le noci e a dire il vero utilizzerebbe la varietà Pecan che si trova raramente nei supermercati.

Preparazione dei palla di neve

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e prepariamo già una teglia con la carta forno. Ricordiamo che la carta forno va sempre bagnata e strizzata.

Mettiamo nell’impastatrice il burro, lo zucchero a velo e l’essenza di vaniglia. In meno di 60 secondi saranno amalgamati. Se non possediamo l’impastatrice andrà benissimo lo sbattitore elettrico. Aggiungiamo a poco a poco farina, le noci tritate e il sale che avremo mescolato insieme in precedenza. Entro pochi minuti il composto sarà ben amalgamato ed omogeneo. Mettiamo in frigorifero una trentina di minuti a raffreddare. Estratto il composto formiamo delle palline di 2,5 centimetri di circonferenza. Disponiamole sulla teglia e inforniamo. Lasciamo cuocere per 8/10 minuti.

Attendiamo che raffreddino ma non del tutto perché ci manca l’ultimo passaggio. Passiamo i biscotti nello zucchero a velo, quando saranno tiepidi.

Questi friabili biscotti sono perfetti da regalare a Natale.

Per la presentazione, consigliamo di predisporre un tovagliolo rosso di carta su un’alzatina e disporre i biscotti a piramide come si fa con il profitterole.

