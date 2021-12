L’inverno ormai è arrivato e si fa sentire a gran voce. Nevicate e gelate stanno piano piano invadendo tutta l’Italia. Il tempo delle coltivazioni fuori serra è ormai finito, ma alcune cose da pollice verde nel proprio orto si possono ancora fare, nonostante le basse temperature. Ecco quali sono le raccolte da fare e gli alberi da piantare curando nel giusto modo l’orto nella stagione invernale.

Possiamo innanzitutto preparare il terreno per la futura semina primaverile. Ad esempio, si potrebbe fare una coltura di copertura. Ciò significa che si rende necessaria una semina nel periodo autunnale per poi raccogliere in primavera, avendo cosi il terreno già pronto per la nuova semina. Le piante che cresceranno in inverno saranno utili a proteggere e nutrire il suolo con le loro radici. Altrimenti esistono altre strategie per preparare e preservare il terreno, come ad esempio la pacciamatura del suolo, oppure cospargere sul terreno il compost creato da avanzi di cibo, foglie cadute, ecc.

Data la gran quantità di umidità è opportuno coprire gli stradellini, che useremo per raccogliere i prodotti invernali, con della paglia o con del cartone. In questa stagione possiamo ancora raccogliere alimenti come cavoli, sedano, lattuga, indivia, rape, finocchio, verza, porri.

La lattuga e l’indivia sono insalate molto resistenti alle gelate, pertanto potremmo averle anche per tutta la stagione invernale. Il finocchio, seppur resistente, ha bisogno di essere “coccolato”. Coprirlo con un po’ di paglia o fieno lo aiuterà a crescere senza problemi. Le rape invece sono un po’ più delicate e potremmo raccoglierle solo fino ai primi di dicembre, per poi ricominciare verso febbraio per le tardive.

Non solo verdure classiche ma anche erbe spontanee deliziose si possono raccogliere in questa stagione, come la borragine e la malva. La malva, nello specifico, è buonissima nei minestroni di verdure o nella pasta ripiena.

In questa stagione possiamo ancora raccogliere le nespole e i cachi. Le nespole sarebbe opportuno riporle al chiuso o coprirle perché suscettibili alle temperature troppo basse. I cachi possono essere raccolti anche se ancora duri continuando la maturazione al di fuori. Si consiglia di non coglierli tutti insieme per evitare la maturazione contemporanea, quindi prelevarne solo alcuni a maturazione non ultimata. Per velocizzare la maturazione possono essere messi insieme ad altri frutti, come ad esempio le mele.

Nei primi giorni di dicembre è possibile anche ultimare la piantagione dei nuovi alberi.